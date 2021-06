Czy jogę można uznać za trening siłowy?

Potęga maty

Według dr. Johna Porcariego, dyrektora wydziału fizjologii klinicznej wysiłku fizycznego na Uniwersytecie Wisconsin – La Crosse, joga zwiększa zarówno siłę mięśni (przekładającą się np. na umiejętność wykonania jednego porządnego przysiadu tylnego), jak i wytrzymałość. Niewielkie badania przeprowadzone przez Porcariego, które zostało opublikowane czasopiśmie organizacji American Council on Exercise, pokazało, że po ośmiu tygodniach kobiety, które wykonywały hatha-jogę trzy razy w tygodniu, były w stanie wykonać średnio o sześć pompek i 14 przysiadów więcej niż kobiety, które nie ćwiczyły jogi. Być może wydaje się, że różnica jest niewielka, ale biorąc pod uwagę fakt, że nie wykonywały żadnych innych ćwiczeń wytrzymałościowych, postęp jest widoczny.



Inne badania pokazało, że joga jest równie efektywna, jeśli chodzi o zwiększanie siły, co ćwiczenia z wykorzystaniem lekkich ciężarów i taśm oporowych. „Zarówno wykonywanie pozycji jogi, jak i przechodzenie z jednej do drugiej pozycji przypominają ćwiczenia na siłę, natomiast utrzymywanie danej pozycji stanowi formę treningu izometrycznego, który polega na zwiększaniu siły mięśni poprzez wydłużanie czasu, w którym pozostają w napięciu” – wyjaśnia autorka badania, dr Neha Gothe, kierowniczka Exercise Psychology Lab na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign.



Dobry przykład to deska, klasyczne ćwiczenie zwiększające siłę, które angażuje ramiona, klatkę piersiową i dolne mięśnie tułowia. „Popularne przejście z wysokiej do niskiej deski podczas ćwiczeń jogi (Chaturanga) angażuje ramiona, klatkę piersiową i tricepsy” – tłumaczy Porcari. „Są też ćwiczenia na mięśnie brzucha, takie jak pozycja łódki, przysiady oraz pozycje Wojownika i Bogini, które angażują mięśnie czworogłowe i pośladki” – dodaje.