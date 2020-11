Trzy sposoby na zwiększenie swojej uważności

Długa droga

Pamiętaj jednak, że powyższe przykłady są podobne do robienia pompek podczas przerwy na reklamę czy wybierania schodów zamiast windy. Tak jak prawdziwa sprawność fizyczna wymaga treningów, tak aby w pełni cieszyć się fizycznymi i mentalnymi korzyściami wynikającymi z uważności, trzeba nad nią pracować każdego dnia.



Podobnie jak ćwiczenia fizyczne trening uważności może mieć wiele postaci. Możesz pracować nad oddechem przed śniadaniem i przeprowadzać skan ciała jednego dnia, a drugiego postawić na medytację z audioprzewodnikiem. Zacznij od łatwych do wykonania, krótkich 5-minutowych sesji i stopniowo zwiększaj ich długość (według Wignalla warto mierzyć w 20 minut).



Wydaje Ci się to trudne? „Każdy trening, który ma przynieść prawdziwe efekty, taki jest” – tłumaczy Wignall. „To, co zniechęca większość ludzi do pracy nad uważnością, to fakt, że jest ona przedstawiana jak narzędzie pozwalające na zrelaksowanie się i uspokojenie” – mówi. Jednak korzyści, które daje, nie przychodzą w jednej chwili, trzeba na nie poczekać. „Trening uważności powinien być tak samo odprężający jak podnoszenie 70-kilogramowych ciężarów. Daje efekt, bo jest wymagający. Mięśnie też rosną od tego, że stawiasz przed nimi wyzwania” – dodaje. „Za każdym razem, gdy tracisz koncentrację, zwróć na to uwagę i wróć do chwili bieżącej. To jedno powtórzenie uważności. Jeśli nie będziesz ich wykonywać, nie zbudujesz mięśnia”.



„Gdy tylko czujesz frustrację, pamiętaj o jednym: trudności podczas medytacji – lub przysiadów, pompek czy innej aktywności, której nie masz jeszcze opanowanej w stopniu mistrzowskim – to dobry znak” – twierdzi Wignall. „To dowód na to, że pracujesz nad swoimi słabościami. Zauważyłem, że jeśli ludzie patrzą na to w ten sposób, łatwiej jest im załapać, o co chodzi”.