Niespotykana wszechstronność

Gdy w czerwcu 2017 roku zaprezentowaliśmy pierwszy but z pianką Nike React, wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z przełomem. Nikt w Nike nie mógł jednak przewidzieć, jak wszechstronna okaże się pianka React. Można ją teraz znaleźć w butach do koszykówki, biegania, golfa oraz treningu na siłowni. Znajduje się także w naszych najbardziej stylowych sportowych butach do noszenia na co dzień, co znacznie zwiększa ich wygodę.