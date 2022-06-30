Jak zbudować pewność siebie

Niektóre osoby – profesjonalni sportowcy, supermodelki, Twoja niebojąca się niczego starsza siostra – mają pewność siebie w genach, prawda? Cóż, niekoniecznie.

„Pewność siebie płynie z doświadczenia. Mowa o sytuacjach, gdy opuściliśmy strefę komfortu, a mimo to wszystko skończyło się dobrze” – mówi dra Jessica M. Goodnight, licencjonowana psycholożka kliniczna z Atlanty, której specjalizacją jest leczenie stanów lękowych. „Oczywiście, porażki są czasem nieuniknione, ale dzięki uporowi otrząśniesz się i jeszcze bardziej wzmocnisz wiarę w swoje możliwości”.

Najwięcej uczysz się, gdy cały czas mierzysz się z nowymi rzeczami, na przykład próbujesz swoich sił w nowym treningu lub nowej dyscyplinie sportu, zamiast zadowalać się tym, że wychodzi Ci coś, co już umiesz. „A dzięki pewności siebie łatwiej o wytrwałość” – mówi Goodnight. To jak z tym dylematem: co było pierwsze, kura czy jajko?

Mimo to wykonanie pierwszego kroku nie jest wcale takie łatwe. Skorzystaj więc z tych strategii, aby zacząć budować głęboką i niewzruszoną pewność siebie, która pomoże Ci realizować Twoje cele.