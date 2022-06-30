Jak zbudować pewność siebie

Osiągaj cele z większą pewnością siebie
Coaching
Upór sprawia, że jesteś w stanie robić postępy. Osiągnij swoje cele z poradami eksperta.
- Pewność siebie może być brakującym elementem, którego potrzebujesz, aby zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów.
- Dzięki odpowiedniemu nastawieniu możesz czerpać pewność siebie z sukcesów oraz „porażek”.
- Badania pokazują, że mentalną przewagę może dać Ci ubranie. Ktoś potrzebuje nowego sprzętu?
Oto co musisz wiedzieć…
Niektóre osoby – profesjonalni sportowcy, supermodelki, Twoja niebojąca się niczego starsza siostra – mają pewność siebie w genach, prawda? Cóż, niekoniecznie.
„Pewność siebie płynie z doświadczenia. Mowa o sytuacjach, gdy opuściliśmy strefę komfortu, a mimo to wszystko skończyło się dobrze” – mówi dra Jessica M. Goodnight, licencjonowana psycholożka kliniczna z Atlanty, której specjalizacją jest leczenie stanów lękowych. „Oczywiście, porażki są czasem nieuniknione, ale dzięki uporowi otrząśniesz się i jeszcze bardziej wzmocnisz wiarę w swoje możliwości”.
Najwięcej uczysz się, gdy cały czas mierzysz się z nowymi rzeczami, na przykład próbujesz swoich sił w nowym treningu lub nowej dyscyplinie sportu, zamiast zadowalać się tym, że wychodzi Ci coś, co już umiesz. „A dzięki pewności siebie łatwiej o wytrwałość” – mówi Goodnight. To jak z tym dylematem: co było pierwsze, kura czy jajko?
Mimo to wykonanie pierwszego kroku nie jest wcale takie łatwe. Skorzystaj więc z tych strategii, aby zacząć budować głęboką i niewzruszoną pewność siebie, która pomoże Ci realizować Twoje cele.
1. Zacznij od zewnątrz
Stań lub usiądź prosto – dzięki temu dodasz sobie odwagi i łatwiej będzie Ci uwierzyć w swoją siłę i możliwości. Według analizy 55 przeprowadzonych badań pomóc może również przybranie pewnej siebie postawy ciała: odciągnij ramiona w tył, lekko wypchnij klatkę piersiową, unieś podbródek i nawiąż kontakt wzrokowy. „Zgarbiona postawa może utrudniać oddychanie i sprawiać, że czujemy się ospali lub mali. W rozumieniu psychologicznym oznacza to podrzędność” – mówi Kelley Kitley, licencjonowana medyczna pracowniczka socjalna i psychoterapeutka z Chicago specjalizująca się w leczeniu stanów lękowych i depresji.
Moc wyzwalania pewności siebie ma również odpowiedni ubiór. „Wyobraź sobie, że czujesz się pewnie. Co masz na sobie w tej wizji?” – pyta Goodnight. Jeśli będzie trzeba, spraw sobie oszałamiający strój przed rozmową o pracę lub zainwestuj w lepszy sprzęt treningowy, nawet jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z ćwiczeniami. Badania sugerują, że odpowiedni ubiór pomaga spojrzeć na siebie w pozytywnym świetle. Kitley tłumaczy, że w rezultacie zapewnia to nastawienie niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
2. Nie bój się wyzwań
„Pewność siebie można budować przez podejmowanie ryzyka” – podkreśla Kitley. „Kiedy wyjdziesz poza strefę komfortu i zobaczysz, że bywa to całkiem przyjemne, rozwiniesz w sobie śmiałość, która przydaje się w każdej sytuacji” – wyjaśnia.
Jeśli chcesz łagodnie rozpocząć przygodę z ryzykiem, w dogodnej chwili zagadaj do kogoś obcego. Nie wymaga to szczególnej brawury (w najgorszym razie rozmówca zrobi minę, jakby wyrosła Ci druga głowa), ale i tak wiąże się z pokonaniem własnych obaw. Pewność siebie, jaką daje nawiązanie nowej znajomości, może być tego warta. Kitley i Goodnight podpowiadają, że możesz powiedzieć prosty, szczery komplement osobie, którą codziennie widujesz na siłowni lub w windzie. „Zrób pierwszy krok, gdy ktoś obdarzy Cię spojrzeniem lub uśmiechem” – mówi Goodnight.
3. Przelej sukcesy na papier
Utwierdzaj się w poczuciu własnej wartości, zapisując przykłady sytuacji, gdy udało Ci się przebiec maraton, dosłownie i w przenośni. „To dowody na to, że masz za sobą wiele imponujących osiągnięć, które mogą posłużyć za podstawy do budowania pewności siebie” – mówi Kitley. Trzymaj listę w widocznym miejscu, na przykład przy ekspresie do kawy lub na lustrze w łazience. Możesz również ustawić taką listę jako tapetę ekranu blokady na telefonie.
Pamiętaj, by na bieżąco uzupełniać listę o nowe sukcesy. Każdego tygodnia dodawaj do niej kilka osiągnięć napawających Cię dumą, zwłaszcza tych wymagających wysiłku. Może to być zaliczenie przedmiotu podczas sesji egzaminacyjnej albo zrobienie treningu HIIT po nieprzespanej nocy. Kitley podkreśla, że powiększająca się lista dokonań pozwoli na łatwe monitorowanie sukcesów i podkreśli robione postępy. Pomoże Ci także pamiętać o Twojej sile, która nie znika nawet w obliczu porażek.
„Liczne dowody pewności siebie uświadomią Ci, że masz jej więcej, niż myślisz. Dzięki temu poczujesz dumę i motywację, aby częściej podejmować ryzyko, wychodzić poza strefę komfortu i wyznaczać sobie jeszcze śmielsze cele” – mówi Kitley. Oraz oczywiście je realizować.
Tekst: Marygrace Taylor
Ilustracje: Davide Bonazzi
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