Jak zbudować pewność siebie

1. Zacznij od zewnątrz



Stań lub usiądź prosto – dzięki temu dodasz sobie odwagi i łatwiej będzie Ci uwierzyć w swoją siłę i możliwości. Według analizy 55 przeprowadzonych badań pomóc może również przybranie pewnej siebie postawy ciała: odciągnij ramiona w tył, lekko wypchnij klatkę piersiową, unieś podbródek i nawiąż kontakt wzrokowy. Pamiętasz, jak rodzice kazali Ci się prostować? Mieli rację. „Zgarbiona postawa może utrudniać oddychanie i sprawiać, że czujemy się ospali lub mali. W rozumieniu psychologicznym oznacza to niższość” – mówi Kelley Kitley, licencjonowana medyczna pracowniczka socjalna i psychoterapeutka z Chicago specjalizująca się w leczeniu stanów lękowych i depresji.



Moc wyzwalania pewności siebie ma również odpowiedni ubiór. „Wyobraź sobie, że czujesz się pewnie. Co masz na sobie w tej wizji?” – pyta Goodnight. Jeśli będzie trzeba, spraw sobie oszałamiający strój przed rozmową o pracę lub zainwestuj w lepszy sprzęt trekkingowy, nawet jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z wędrówkami. Badania sugerują, że odpowiedni ubiór pomaga spojrzeć na siebie w pozytywnym świetle. Kitley tłumaczy, że w rezultacie zapewnia to nastawienie niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

2. Nie bój się wyzwań



„Pewność siebie można budować przez podejmowanie ryzyka” – podkreśla Kitley. „Kiedy wyjdziesz poza strefę komfortu i zobaczysz, że bywa to całkiem przyjemne, rozwiniesz w sobie śmiałość, która przydaje się w każdej sytuacji” – wyjaśnia.



Jeśli chcesz łagodnie rozpocząć przygodę z ryzykiem, w dogodnej chwili zagadaj do kogoś obcego. Nie wymaga to szczególnej brawury (w najgorszym razie rozmówca zrobi minę, jakby wyrosła Ci druga głowa), ale i tak wiąże się z pokonaniem własnych obaw. Pewność siebie, jaką daje nawiązanie nowej znajomości, może być tego warta.



Kitley i Goodnight podpowiadają, że możesz powiedzieć prosty, szczery komplement osobie, którą codziennie widujesz na siłowni lub w windzie. „Wyrób w sobie nawyk myślenia o pozytywnych cechach osób w Twoim otoczeniu. Dzięki temu prawienie komplementów w codziennych sytuacjach będzie łatwiejsze i niewymuszone” – wyjaśnia Goodnight. „Powiedz coś miłego w momencie, gdy ktoś obdarzy Cię spojrzeniem lub uśmiechem” – mówi.





3. Przelej sukcesy na papier



Podsyć swój wewnętrzny ogień, zapisując przykłady sytuacji, gdy udało Ci się przebiec maraton, dosłownie i w przenośni. „To dowody na to, że masz za sobą wiele imponujących osiągnięć, które mogą posłużyć za podstawy do budowania pewności siebie” – mówi Kitley. Trzymaj listę w widocznym miejscu, na przykład przy ekspresie do kawy lub na lustrze w łazience. Możesz również ustawić taką listę jako tapetę ekranu blokady na telefonie.



Pamiętaj, by na bieżąco uzupełniać listę o nowe sukcesy. Każdego tygodnia dodawaj do niej kilka osiągnięć napawających Cię dumą, zwłaszcza tych wymagających wysiłku. Może to być zaliczenie przedmiotu podczas sesji egzaminacyjnej albo zrobienie treningu HIIT po nieprzespanej nocy. Kitley podkreśla, że powiększająca się lista dokonań pozwoli na łatwe monitorowanie sukcesów i podkreśli robione postępy. Pomoże Ci także pamiętać o Twojej sile, która nie znika nawet w obliczu porażek. „Liczne dowody pewności siebie uświadomią Ci, że masz jej więcej, niż myślisz. Dzięki temu poczujesz dumę i motywację, aby częściej podejmować ryzyko, wychodzić poza strefę komfortu i wyznaczać jeszcze śmielsze cele” – mówi.







Wkrótce staniesz się osobą, która wie, na co ją stać. Jesteśmy tego pewni.