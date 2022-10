Opinie o aplikacji Nike Training Club

„Wykonywałem 8-tygodniowy siłowy plan treningowy w domu i było świetnie. Mimo że ograniczał mnie brak sprzętu (miałem tylko hantle, piłkę lekarską i drążek do podciągania), treningi były na tyle zróżnicowane, że nie miałem poczucia powtarzalności; były wciągające i interesujące.

Aplikacja jest bezpłatna, ale poziomem nie odstaje od innych, za które trzeba płacić nawet 50 PLN miesięcznie. Jest też prosta w obsłudze; z łatwością można zobaczyć plan treningowy na dany dzień, tydzień, a nawet na całe osiem tygodni. Plan naprawdę dawał mi motywację i pomagał dbać o formę podczas lockdownu”.

„Ta aplikacja to najlepsze, co mogłam znaleźć do treningów w domu. Tworzy plan treningowy dopasowany do Twojej wagi, Twojego wzrostu i Twoich celów. Możesz podzielić się swoją opinią na temat poziomu trudności, aby mieć do wyboru bardziej spersonalizowane treningi. Możesz nawet puszczać muzykę podczas treningów, a co najlepsze, jest bezpłatna”.

„Jeśli dopiero zaczynasz lub jesteś na średniozaawansowanym poziomie (a nawet zaawansowanym!), nie ma nic lepszego. Korzystam z tej aplikacji od lutego, od czasu, gdy kupiłem nowy telefon. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego prezentu. To wspaniałe, że tyle informacji i wskazówek można mieć ZA DARMO.

Początkowy plan, plan obciążeniowy i plan dbania o formę SĄ NAJLEPSZE. Te plany to połączenie treningów kardio i ćwiczeń na budowę mięśni, dzięki którym naprawdę możesz zadbać o formę całego ciała. Polecam tę aplikację wszystkim osobom, które potrzebują zachęty, by zacząć, i motywacji, by nie odpuścić. To naprawdę pomaga. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Dziękuję, NIKE”.