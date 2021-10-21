Dra Christina Maslach – czym jest wypalenie i jak mu zapobiegać

Podcast Trained: walka z wypaleniem z drą Christiną Maslach
Coaching
Nie obwiniaj siebie – wypaleniu winne jest Twoje środowisko. Naucz się zmieniać je na lepsze z drą Christiną Maslach
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Gdy obowiązki w pracy wymykają się spod kontroli, a pracownicy nie otrzymują wsparcia, którego potrzebują, nie ma nic dziwnego w tym, że o wypaleniu mówi się coraz więcej. I tu pojawia się dra Christina Maslach, profesorka psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i pionierka w dziedzinie badań nad wypaleniem. W tym odcinku podcastu Trained Maslach dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć, czym jest, a czym nie jest wypalenie. Odkrywa też przed nami kilka nieprzyjemnych prawd na tego, co mogą, a czego nie mogą zrobić „dni zdrowia psychicznego”. Przede wszystkim pokazuje jednak rozwiązanie – sześć ścieżek prowadzących do zdrowego miejsca pracy. Korzystając z dekad badań Maslach, wszyscy możemy nauczyć się, jak zmieniać nasze miejsca pracy na lepsze.
„Gdy skupiasz się tylko na tym, co jest nie tak z daną osobą, z pracownikiem, kompletnie pomijasz czynniki, które sprawiają, że czuje się ona w określony sposób”.
– dra Christina Maslach
profesorka psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.