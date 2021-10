Dra Christina Maslach – czym jest wypalenie i jak mu zapobiegać

Gdy obowiązki w pracy wymykają się spod kontroli, a pracownicy nie otrzymują wsparcia, którego potrzebują, nie ma nic dziwnego w tym, że o wypaleniu mówi się coraz więcej. I tu pojawia się dra Christina Maslach, profesorka psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i pionierka w dziedzinie badań nad wypaleniem. W tym odcinku podcastu Trained Maslach dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć, czym jest, a czym nie jest wypalenie. Odkrywa też przed nami kilka nieprzyjemnych prawd na tego, co mogą, a czego nie mogą zrobić „dni zdrowia psychicznego”. Przede wszystkim pokazuje jednak rozwiązanie – sześć ścieżek prowadzących do zdrowego miejsca pracy. Korzystając z dekad badań Maslach, wszyscy możemy nauczyć się, jak zmieniać nasze miejsca pracy na lepsze.