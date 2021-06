3 zmiany mentalne, które pozwalają przesunąć granicę możliwości treningowych

2. Pasywne rozproszenie: dobrze znane ćwiczenia, które nadal stanowią dla Ciebie wyzwanie, lub ćwiczenia, podczas których potrzebujesz dodatkowego kopa.



Odwrócenie uwagi mózgu od aktywności, np. za pomocą muzyki, może być przepustką do przyjemniejszej i wydajniejszej sesji treningowej. „Odpowiednio dobrana muzyka zwiększa naszą motywację (dzięki mocnym tekstom i dynamicznemu rytmowi), a także wzmacnia sygnały mózgu, za sprawą których aktywuje on poszczególne mięśnie” – mówi dr Marcelo Bigliassi, profesor psychofizjologii na Florida International University w Miami. Dowodzi tego badanie jego zespołu opublikowane w czasopiśmie „Physiology & Behavior”. Dlaczego tak się dzieje? Uwaga skupiona na zewnętrznych czynnikach pomaga chronić mózg przed wyczerpaniem, które negatywnie wpływa na rezultaty aktywności.



Niezależnie od tego, czy biegasz, jeździsz na rowerze, podnosisz ciężary czy wykonujesz trening HIIT, „odpowiednia” muzyka to ta, którą lubisz najbardziej. Poeksperymentuj z różnymi gatunkami, aby przekonać się, co najbardziej Ci odpowiada: mimo że słuchasz głównie hip-hopu, możesz odkryć, że najbardziej trafia do Ciebie grunge z lat 90. „Im intensywniej ćwiczysz, tym lepiej sprawdzają się utwory z mocnymi tekstami, które utwierdzają Cię w przekonaniu, że masz w sobie wielką siłę” – dodaje Bigliassi. To właśnie one dodadzą Ci najwięcej energii podczas treningu i zwiększą aktywność mięśni, gdy najbardziej tego potrzebujesz.



Jeśli jednak nie chcesz w ogóle myśleć o aktywności i zależy Ci, aby czas mijał szybko, słuchanie audiobooków lub podcastów podczas ćwiczeń na zewnątrz albo na orbitreku to również świetny wybór.





3. Aktywne odcięcie: naprawdę bardzo intensywne sesje treningowe, podczas których zależy Ci na postępach.



„Wycieńczające fizycznie treningi, takie jak intensywny bieg w terenie, mogą szybko opróżnić Twój mentalny bak, przez co zwalniasz lub nawet się zatrzymujesz” – mówi Waite. Właśnie dlatego czasami potrzebujesz czegoś, co całkowicie odciągnie Twoją uwagę od ciężkiej pracy.



Jedno z badań Andersena pokazało, że mentalne rozpraszacze – w tym przypadku zadanie matematyczne – były w stanie zapobiegać odczuwaniu wycieńczenia przez pacjentów z bólem pleców, którzy wykonywali ćwiczenia wzmacniające dolne mięśnie tułowia. To tylko jeden przykład tego, jak dzięki skoncentrowaniu całej uwagi mózgu na czymś innym niż aktywność możemy przestać zwracać uwagi na to, co robi ciało. W ten sposób ciało może dalej wykonywać daną aktywność bez głosu z tyłu głowy, który mówi nam, że nie damy rady.



Technika odcięcia najlepiej sprawdza się podczas aktywności, które wykonujesz już nie wiadomo który raz i wiesz, czego się po nich spodziewać – w innym przypadku ryzykujesz odniesienie kontuzji. Jest jednak jeszcze jedna przyczyna: „gdy wykonujesz tę samą serię powtórzeń lub ten sam trening w tym samym miejscu, pamiętasz, w którym momencie ból pojawił się ostatnim razem” – mówi Waite. „Myślisz sobie »czeka mnie naprawdę strome wzniesienie«, »to naprawdę wymagający teren« albo »to ten moment, gdy słońce najbardziej daje się we znaki«”. Oczekiwanie negatywnych momentów może wpływać na naszą fizjologię. „W takich chwilach zwykle spinasz ramiona, masz płytszy oddech, a Twoje tętno automatycznie rośnie” – opowiada Waite. Innymi słowy, marnujesz energię na trudne chwile, które nawet jeszcze nie nadeszły.



Na co się więc decydujesz? Gdy następnym razem nie uda Ci się pobić swojego osobistego rekordu w bezpiecznym miejscu (a więc nie na pasie awaryjnym pobocza), zadzwoń do kogoś z rodziny lub przyjaciół i porozmawiajcie o czymś naprawdę interesującym. Możesz też zagrać w myślową grę i liczyć, ile osób w niebieskich ubraniach miniesz na drodze, albo rozmawiać z partnerem treningowym podczas biegu. „Dzięki temu nie myślisz o dyskomforcie” – mówi Waite. „Jeśli rozmowa dotyczy czegoś pozytywnego, masz większe szanse na relaks i czystą głowę, oddychasz głęboko i wykorzystujesz cały tlen, zamiast nieumyślnie się ograniczać”.



A nawet jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, masz przynajmniej okazję, aby zadzwonić do swojego taty.