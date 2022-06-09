3 zmiany mentalne, które pozwalają przesunąć granicę możliwości treningowych

„Wycieńczające fizycznie treningi, takie jak intensywny bieg w terenie, mogą szybko opróżnić Twój mentalny bak, przez co zwalniasz lub nawet się zatrzymujesz” – mówi Waite. Właśnie dlatego czasami potrzebujesz czegoś, co całkowicie odciągnie Twoją uwagę od ciężkiej pracy i pozwoli Ci utrzymać tempo.



Jedno z badań Andersena pokazało, że mentalne rozpraszacze – w tym przypadku zadanie matematyczne – były w stanie zapobiegać odczuwaniu wycieńczenia przez pacjentów z bólem pleców, którzy wykonywali ćwiczenia wzmacniające dolne mięśnie tułowia. To tylko jeden przykład tego, jak dzięki przekierowaniu uwagi na coś innego niż to, co akurat teraz wykonuje nasze ciało, możemy dalej wykonywać daną aktywność bez głosu z tyłu głowy, który mówi nam, że nie damy rady.



Technika odcięcia najlepiej sprawdza się podczas aktywności, które wykonujesz już nie wiadomo który raz i wiesz, czego się po nich spodziewać – w innym przypadku ryzykujesz odniesienie kontuzji. Jest jednak jeszcze jedna przyczyna. „Gdy wykonujesz tę samą serię powtórzeń lub ten sam trening w tym samym miejscu, pamiętasz, w którym momencie ból pojawił się ostatnim razem” – mówi Waite. „Myślisz sobie »czeka mnie naprawdę strome wzniesienie«, »to naprawdę wymagający teren« albo »to ten moment, gdy słońce najbardziej daje się we znaki«”. Oczekiwanie negatywnych momentów może wpływać na naszą fizjologię. „W takich chwilach zwykle spinasz ramiona, masz płytszy oddech, a Twoje tętno automatycznie rośnie” – opowiada Waite. Innymi słowy, marnujesz energię na trudne chwile, które nawet jeszcze nie nadeszły.



Na co się więc decydujesz? Gdy następnym razem nie uda Ci się pobić swojego osobistego rekordu w bezpiecznym miejscu (a więc nie na pasie awaryjnym pobocza), zadzwoń do kogoś z rodziny lub przyjaciół i porozmawiajcie o czymś naprawdę interesującym. Możesz też zagrać w myślową grę i liczyć, ile osób w niebieskich ubraniach miniesz na drodze, albo rozmawiać z osobą, która partneruje Ci w treningu. Czasem wystarczy tylko odwrócić uwagę od aktywności, by osiągnąć w niej progres. „Dzięki temu nie myślisz o dyskomforcie” – mówi Waite. „Jeśli rozmowa dotyczy czegoś pozytywnego, masz większe szanse na relaks i czystą głowę, oddychasz głęboko i wykorzystujesz cały tlen, zamiast nieumyślnie się ograniczać”.



A nawet jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, przynajmniej porozmawiasz ze swoim tatą.