Marka Jordan

Dostęp dla rodziny Jordan

Luka 1

Odblokuj dostęp do pierwszego modelu butów sygnowanego nazwiskiem Luki Dončicia: Luka 1. Jest to jedna z wielu korzyści, jakie otrzymujesz, będąc częścią rodziny Jordan. Będziemy informować Cię na bieżąco o nowościach w kolekcji Jumpman. Dodatkowo będziesz mieć wcześniejszy dostęp do nowości i produktów tylko dla członków i członkiń.