Co jeść przed biegiem, w jego trakcie i po nim

Co zjeść podczas biegu

Planujesz biegać krócej niż 90 minut? W takim przypadku nie ma potrzeby jedzenia podczas biegu.



Jeśli chodzi o dłuższe biegi, warto pomyśleć o jakiejś przekąsce podczas wysiłku. Najlepiej zacząć od pożywnego posiłku jakiś czas wcześniej. „Dzięki temu zaczniesz bieg z dużym zapasem glikogenu” – mówi Ryan. „Następnie biegacze powinni dostarczać ciału od 30 do 60 gramów węglowodanów co godzinę” – dodaje. Mogą być to żele, coś do żucia, napoje izotoniczne lub bogate w węglowodany przekąski, jak np. precle. Jeśli będziesz postępować w ten sposób, Twoje ciało wykorzysta nie tylko glikogen znajdujący się w mięśniach i wątrobie, ale również te dodatkowe węglowodany uzupełniające Twój bak.



To dobre rozwiązanie, zwłaszcza gdy przygotowujesz się do biegu długodystansowego i Twój trening polega na długich sesjach. Wykorzystaj je, aby poeksperymentować z różnymi żelami, napojami i przekąskami lub innymi źródłami węglowodanów. To, co sprawdza się w przypadku innych biegaczy, niekoniecznie musi być dobre dla Ciebie.