Nueve consejos de entrenamiento para maratón importantes para corredores principiantes

Otro aspecto importante de tu plan de entrenamiento para la maratón es la nutrición. Como Abrahams dice, pasas muchos kilómetros y horas de pie, así que debes asegurarte de estar consumiendo la cantidad apropiada de alimentos para ayudar en la recuperación y suministrar energía a tu cuerpo.

"En general, la nutrición es muy personalizada, al igual que las estrategias de nutrición para una maratón", afirma Rayanne Nguyen, dietista registrada, especialista certificada en dietas deportivas y dietista y nutricionista con licencia. "Así como tienes un plan de entrenamiento para tus carreras, es importante tener un plan para tu nutrición, no solo para el día de la carrera, sino para todo tu ciclo de entrenamiento", aconseja.

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Si no te alimentas de manera adecuada durante tu entrenamiento, tendrás problemas en lo que respecta a las carreras, dice Nguyen. Todos presentarán necesidades diferentes, pero cuando aumentas tus niveles de actividad, necesitas también aumentar tu ingesta de energía (o la cantidad de alimentos que consumes).

"Los corredores necesitan una ingesta equilibrada de macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), además de muchas frutas y verduras", aconseja Nguyen. Y debido a que los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo, deberás aumentar su consumo, añade.

Consejos sobre nutrición para aplicar en tu ciclo de entrenamiento

Cuando se trata de entrenar, Nguyen dice que es importante consumir algo antes de entrenar, idealmente de 30 a 60 gramos de carbohidratos simples y de digestión rápida, para darte un impulso de energía y evitar molestias gastrointestinales durante el entrenamiento. Considera una bebida deportiva, puré de manzana, bocadillos de frutas o algunos bocados de una barra.

Si tus carreras son de 60 a 75 minutos o menos, Nguyen afirma que lo más probable es que no necesites recargar energías, más allá de asegurarte de tomar líquidos y electrolitos. Sugiere trabajar con un dietista registrado para que te aconseje al respecto. Si tus carreras superan ese período de tiempo, Nguyen dice que puedes recargar energías con una fuente de carbohidratos tolerable, fácil de llevar y rápida de comer.

Durante el entrenamiento, es ideal consumir de 30 a 90 gramos de carbohidratos por hora, y esto debe incrementar a medida que la distancia de tu carrera es mayor. Esto también te ayudará a determinar tu plan nutricional para el día de la carrera. Recomienda probar bebidas deportivas, geles, gomitas o masticables energéticos con carbohidratos y electrolitos, refrigerios de frutas, frutas secas y dulces sin chocolate.

Cuando se trata de la necesidad de hidratarte, debes consumir líquidos cada 15 a 30 minutos, aconseja Nguyen. Es imprescindible practicar una hidratación y nutrición adecuadas durante el entrenamiento para que puedas preparar tu estómago y así tolerar más alimentos y aportes de energía.

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Según Nguyen, la nutrición posterior al entrenamiento es igual de importante. Por eso te pide que pienses en tu estómago después de un entrenamiento como un tanque de gasolina vacío que necesita volver a llenarse de combustible. "Si no recargas, comenzarás la próxima sesión de entrenamiento "vacío", lo que puede conducir a un mayor riesgo de lesiones, fatiga, dificultad para completar el entrenamiento, etc.".

El objetivo de tu nutrición luego del entrenamiento es obtener carbohidratos, proteínas y una fuente de hidratación en tu sistema dentro de los 30 a 60 minutos posteriores a la finalización de la sesión. "Cuanto antes, mejor, y algo siempre es mejor que nada", afirma.