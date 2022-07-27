Cómo aumentar los kilómetros que corres sin lesionarte, según los expertos

Una de las formas más importantes de evitar las lesiones es apegarte a tu plan de juego. Si te has propuesto correr más de 10 kilómetros en el día, intenta limitarte a eso (o corre menos, si tu cuerpo te dice que necesita descansar).

"Con cualquier programa de entrenamiento nuevo, es fundamental empezar lento y aumentar el entrenamiento gradualmente", recomienda Miller. "Sin una progresión lenta, es mucho más probable que te quedes sin poder entrenar por una lesión por uso excesivo, como una tendinitis, una fractura por estrés, una distensión muscular o incluso una rotura de tendón".

El kilometraje suele aumentar en función del porcentaje o del tiempo. Por ejemplo, si empezaste corriendo 15 minutos un par de días a la semana durante unas semanas, sube a 20 minutos por carrera en las siguientes semanas.

Si deseas adoptar un enfoque porcentual, toma en cuenta la "regla del 10 por ciento". Esa indicación sugiere aumentar el kilometraje no más de un 10 por ciento más que la semana anterior. Por ejemplo, si corres 10 kilómetros esta semana, la próxima semana agrega un kilómetro más a ese total.

Pero el hecho de que esta sea una guía citada con frecuencia no la convierte en regla, comenta Miller. La principal consideración para quienes recién dan sus primeros pasos en el running es la constancia, y eso podría significar no aumentar el kilometraje en absoluto durante el primer mes (o más), como una forma de entrar en una rutina y fortalecer los músculos necesarios para el patrón de movimiento del running.

A medida que te sientas más cómodo corriendo de forma constante, puede que descubras que el aumento del 10% semanal es lo que mejor te funciona. Pero si muestras signos de agotamiento (fatiga, tropiezos, lesiones leves por uso excesivo, como dolor en el tobillo), considera reducir el kilometraje. Ten en cuenta que el estrés de la vida en general también podría impedir la recuperación de tu entrenamiento y podría ser una causa para que una persona se sienta agotada. Asegúrate de tomarte un tiempo fuera de la pista y de practicar la respiración consciente, por ejemplo mediante la práctica de yoga, cuando sientas que el estrés te está afectando.

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