Cuatro consejos respaldados por expertos para correr en temperaturas frías

El ritmo que mantienes cuando hace calor puede resultarte más difícil de mantener cuando hace frío, especialmente si hay nieve en el suelo que ralentiza tu zancada.

El aire frío también plantea desafíos específicos para el sistema cardiorrespiratorio. ''Inhalar aire frío aumenta la resistencia de las vías respiratorias y podría causar irritación, lo que hace que la respiración se sienta más difícil'', dijo Dennis Colón, fisioterapeuta, D.P.T., un médico fisioterapeuta que trata a runners de resistencia. "En algunas personas, la irritación de las vías respiratorias puede causar una broncoconstricción leve". La broncoconstricción se produce cuando los músculos de las vías respiratorias se contraen, lo que dificulta la respiración.

Las temperaturas frías también afectan la función muscular. ''Los músculos pueden enfriarse en ambientes fríos, lo que lleva más tiempo para calentarse a una salida aeróbica eficiente'', explicó Colón. ''Esto podría provocar una disminución temporal de la capacidad aeróbica, una mayor dependencia del metabolismo anaeróbico y un aumento del esfuerzo percibido, especialmente en días con mucho viento''.

Estos efectos sobre el sistema cardiorrespiratorio y los músculos se combinan para mermar temporalmente tu rendimiento al correr.

En lugar de intentar mantener tu ritmo habitual cuando hace frío, usa la frecuencia cardíaca o la escala de esfuerzo percibido para determinar el ritmo adecuado, afirma la entrenadora de running Nicole Gainacopulos, especialista certificada en fuerza y acondicionamiento.