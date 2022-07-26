¿Deberías desayunar antes o después de un entrenamiento? | Artículo "OGC"

Determinar si es mejor comer antes o después de un entrenamiento puede ser confuso. Si vas a consumir una comida abundante que incluya proteínas, grasas y carbohidratos complejos, es recomendable hacerlo al menos dos horas antes del ejercicio para darle al cuerpo suficiente tiempo para digerir y absorber esos nutrientes. De lo contrario, comer una comida grande justo antes de hacer ejercicio puede causar problemas gastrointestinales molestos. Una evaluación de una edición de 2014 de la revista Nutrients sugirió que consumir una comida dos o tres horas antes del ejercicio podría ayudar a mejorar tu rendimiento y a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre.

Pero ¿qué pasa si tienes poco tiempo y no puedes comer una comida completa unas horas antes de hacer ejercicio? No te estreses: comer algo que contenga carbohidratos, pero que sea bajo en fibra, de 30 a 45 minutos antes de un entrenamiento probablemente no cause molestias gastrointestinales. Algunos ejemplos de carbohidratos de digestión rápida pueden ser las frutas secas, los plátanos, las uvas, las naranjas, unas galletas saladas o pan.

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Lo que comes después de un entrenamiento es tan importante como lo que comes antes. La proteína debe ser la estrella de tu desayuno después del entrenamiento. Para aquellos que hacen ejercicio en ayunas o habiendo comido una sola porción de carbohidratos, consumir suficiente proteína (entre 15 y 30 gramos) idealmente con un poco de grasa y carbohidratos no solo ayudará a promover la recuperación muscular, sino que también sentará las bases para regular el apetito, el estado de ánimo y los niveles de energía.

Después de hacer ejercicio ligero, como una clase de yoga suave o una caminata matutina tranquila, no tendrás que preocuparte tanto por consumir una cierta cantidad de proteínas y carbohidratos. Esto es así dado que esos ejercicios no son tan exigentes para el cuerpo y, por lo tanto, no hay tanta necesidad de alimentarse con alimentos que promuevan la recuperación muscular y repongan las reservas de glucógeno (el combustible que se almacena en los músculos y se usa durante el ejercicio).

Sin embargo, cuando el objetivo principal de hacer ejercicio es desarrollar masa muscular, las investigaciones realizadas no son muy concluyentes con respecto a lo que se debe comer después del entrenamiento. Algunas investigaciones sugieren que comer una comida o un refrigerio con proteínas dentro de la hora posterior al ejercicio es clave, pero no hay suficientes investigaciones para decir que consumir proteínas una hora en lugar de tres horas después del ejercicio es más beneficioso. En general, la cantidad de proteína necesaria para desarrollar masa muscular dependerá de la persona y del nivel de ejercicio. Comienza con un alimento que contenga 20 gramos de proteína. Como referencia, 20 gramos de proteína pueden ser tres huevos, tres onzas de salmón ahumado o una taza de yogur griego.

Hay mucha información importante con respecto a si es mejor comer antes o después del entrenamiento, así como qué tipo de alimentos consumir. En un gran artículo de evaluación y posición sobre el momento adecuado para la ingesta de nutrientes, incluido en una edición de 2017 de The Journal of the International Society of Sport Nutrition, los autores concluyeron que se necesita más investigación para determinar definitivamente cuáles son los mejores momentos para comer y cuáles son los mejores alimentos para los entrenamientos. Este artículo también sugirió que asegurarte de consumir cantidades óptimas de proteínas, carbohidratos y grasas durante todo el día es casi más importante que el argumento de "qué y cuándo comer" antes y después de un entrenamiento.

Nuevamente, te recomendamos acudir a un experto, como un dietista registrado, para que te ayude a crear un plan que se adapte a ti y a tus necesidades.

Texto: Sydney Greene, maestra en ciencias, dietista nutricionista registrada