Cómo hacer sprints correctamente

La forma correcta de hacer un sprint varía un poco según la persona. Dicho esto, Amie Dworecki, entrenadora de running certificada de por USATF (USA Track & Field) y RRCA (Road Runners Club of America) en nivel I y II, describe los conceptos básicos para ayudarte a desarrollar una técnica óptima.

Corre con una postura erguida, con la cabeza, el cuello y los hombros alineados con la cadera.

Mueve los brazos de adelante hacia atrás; no permitas que crucen por delante del torso.

Mantén los codos doblados a 90 grados.

Aterriza con los pies directamente por debajo de ti; no intentes dar un paso muy adelante.

Corre llevando las rodillas.

Aterriza sobre la almohadilla del pie y no sobre los dedos.

Como los entrenamientos de sprints requieren mucha intensidad, los períodos de esfuerzo tienden a ser cortos (y potentes) con intervalos de descanso entre las series más largos que en otros tipos de entrenamientos. Para desarrollar potencia, haz sprints de 5 a 10 segundos de duración con 20 a 30 segundos de descanso entre series, recomienda Dworecki. Si acabas de incorporar los sprints, es buena idea empezar con dos o tres series y luego avanzar a cinco o seis. A medida que desarrollas fuerza y resistencia, puedes seguir agregando más series.

Cuando practiques sprints, apunta a un nivel de esfuerzo del 90 por ciento: "Si te esfuerzas al máximo, el músculo puede fallar o es posible que te fatigues muy rápido y no puedas terminar el entrenamiento", aclara Dworecki. Si los sprints son algo nuevo para ti, es bueno que empieces a una intensidad relativamente más baja, como a un 80 por ciento.