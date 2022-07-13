Cómo nadar más rápido, según los entrenadores

El entrenamiento de resistencia puede ayudar a tu brazada y a la posición del cuerpo en el agua. Si quieres ser más rápido, debes hacer ejercicios que se centren en las flexiones (como las elevaciones de peso muerto), las sentadillas, los equilibrios con una sola pierna, los dorsales (como los estiramientos de las piernas) y el trabajo del tronco cuando estés fuera de la piscina.

"Todos estos movimientos se trasladan muy bien al agua", afirma Lee Sommers, entrenador de fuerza del Nation's Capital Swim Club, del Rockville-Montgomery Swim Club y del All Star Aquatics. Por ejemplo, unos cuádriceps más poderosos ayudarán a la fuerza y la potencia de las patadas. La fuerza de los isquiotibiales mejorará la resistencia de la natación para la etapa posterior de la carrera. "Cuanto más potentes sean la parte inferior del cuerpo y las caderas, menos tendrás que depender exclusivamente de la parte superior del cuerpo [para moverte por el agua]", afirma.

Unos dorsales fuertes son importantes para tu brazada, ya que este grupo muscular te permite arrastrar más agua mientras nadas. Además, el trabajo de los músculos centrales ayuda a mejorar la eficacia de la brazada y la posición correcta del cuerpo, y ayuda a proteger el cuerpo contra las lesiones, señala.

En concreto, el entrenamiento haciendo dominadas también puede dar sus frutos en el agua. La investigación muestra que realizar dominadas está relacionado con la velocidad de natación, según una edición de 2018 de The Journal of Strength and Conditioning Research, probablemente porque es un marcador de la fuerza de la parte superior del cuerpo.

Ponte como meta una o dos sesiones de fuerza por semana, y considera trabajar con un entrenador personal para ayudarte a programar tu rutina correctamente.