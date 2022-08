Alimentos que hidratan y que puedes comer tras un entrenamiento al aire libre

En un artículo de 2017 en el Journal of Athletic Training se señaló que para aquellas personas que se ejercitan de manera regular, la hidratación óptima se mantiene cuando no pierdes de dos a tres por ciento de la masa corporal durante el ejercicio. Para que tengas una idea, si pesas 68 kilos antes de ejercitarte, la pérdida de peso relacionada con el sudor no debería exceder de 1.4 a 1.8 kilos después de ejercitarte.

Recuerda que la cantidad de líquido que necesitas consumir durante un entrenamiento para mantener la hidratación es sumamente personal. Si bien puede ser tentador esperar a sentir sed antes de tomar agua durante el entrenamiento, esto suele ser una señal de que ya existe una leve deshidratación. Además, cuando te ejercitas puede ser difícil reconocer las señales de sed. En general, es mejor tener un plan establecido sobre cómo mantener la hidratación durante el ejercicio o las sesiones de entrenamiento.

El agua puede ser la forma más sencilla de hidratarse, pero hay muchos otros líquidos y alimentos hidratantes que pueden rehidratarte después de un entrenamiento al aire libre en verano en el que sudas mucho. De hecho, la persona adulta estadounidense promedio consume alrededor del 20 por ciento de su ingesta diaria total de agua de los alimentos. Lo creas o no, los pepinillos son uno de los mejores alimentos para hidratarse. Una lonja de pepinillo en conserva tiene aproximadamente un 94 por ciento de agua y también contiene electrolitos importantes como sodio, calcio, magnesio y potasio que a menudo se pierden con el sudor.

Y mientras que los pepinillos ayudan con la hidratación, el jugo en el que se encuentran puede ayudar con los calambres musculares. Si bien más estudios son necesarios, en un artículo de 2010 en el Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise se examinó el efecto del jugo de los pepinillos en los calambres musculares y reveló que una pequeña cantidad de jugo de pepinillos puede detenerlos. Los investigadores teorizaron que este efecto no ocurre debido a su contenido de electrolitos, sino que propusieron que es el sabor abrumador del jugo de pepinillos lo que estimula el sistema nervioso para detener los calambres musculares.