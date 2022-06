¿Qué son los electrolitos y realmente son necesarios?

Tomando en cuenta todos los beneficios que proporcionan los electrolitos, ¿eso significa que necesitas agregar polvos y geles a tu botella de agua, o empezar a comprar bebidas deportivas? No necesariamente.

Aún está en debate cuánto ayudan realmente los suplementos al rendimiento deportivo. En un estudio que se llevó a cabo en 2020 y se publicó en la revista Clinical Journal of Sport Medicine,, los investigadores analizaron a 266 ultramaratonistas que corrían por un terreno accidentado en el desierto.

Después de medir los niveles de sodio y hacer un seguimiento de los síntomas relacionados con los electrolitos, descubrieron que agregar suplementos no evitaba las náuseas o los calambres, a pesar de que muchos de los atletas tomaban electrolitos para controlar esos problemas.

Parte del desafío es que muchos atletas no cuentan con un plan de hidratación adaptado a lo que necesitan específicamente, se sugiere en un estudio de 2018 que se publicó en el Journal of the International Society of Sports Nutrition. Después de todo, podrías estar corriendo al lado de alguien que suda la mitad que tú. Si ambos beben la misma cantidad de agua y electrolitos, tú podrías estar recibiendo muy poco y la otra persona podría estar recibiendo demasiado.