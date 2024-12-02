Tres entrenamientos en caminadora que pueden mejorar tu condición física

Los entrenamientos en caminadora van mucho más allá que correr o caminar sin desplazarte. La caminadora te permite cambiar la velocidad, la elevación e incluso la inclinación y los intervalos de velocidad. Por eso es la herramienta definitiva para aumentar tu resistencia cardiovascular.

Jeff Watters, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, señala que el cardio significa simplemente mantener la frecuencia cardíaca a un nivel estable o aeróbico. Sin embargo, la caminadora no solo es buena para perfeccionar tu condición aeróbica.

De acuerdo con Vanessa Liu, entrenadora personal certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM), la caminadora se puede utilizar en una rutina de entrenamiento en circuito o en un entrenamiento HIIT, por ejemplo.

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Una forma de mejorar la condición física en la caminadora es crear un circuito: camina a ritmo rápido o corre a un ritmo lento, detente y haz un ejercicio de entrenamiento de fuerza durante unos minutos. Después, vuelve a la caminadora para continuar el circuito.

Liu comenta que así los entrenamientos en caminadora son increíblemente eficientes. Puedes hacer entrenamientos de cardio y de fuerza en un solo entrenamiento en caminadora.

Además, si prefieres los entrenamientos en caminadora de bajo impacto, camina con peso para añadir un poco de intensidad sin darlo todo. Liu recomienda utilizar mancuernas ligeras para hacer press superior o curls de bíceps.