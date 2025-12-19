Balanceos de pesa rusa: qué son y qué músculos trabajan

Una investigación del American Council on Exercise analizó los efectos de realizar dos clases de pesa rusa por semana durante ocho semanas. Los investigadores no solo observaron aumentos considerables de fuerza en los participantes, sino también mejoras notables en la capacidad aeróbica, el equilibrio dinámico y el fortalecimiento del troco.

"Los balanceos de pesa rusa utilizan muchos grupos musculares importantes y se realizan de forma explosiva, por lo que elevan la frecuencia cardíaca muy rápido", dijo Forest Vance, nivel II en Russian Kettlebell Challenge.

El movimiento explosivo de extensión de cadera también hace que los balanceos de pesa rusa sean eficaces para mejorar la potencia en saltos y carreras. "La extensión de cadera es la base de muchos de esos movimientos atléticos", añade Vance.