Cinco consejos aprobados por entrenadores para correr mejor (sí, en serio)

Mejorar al correr implica aumentar tu capacidad para correr a mayor velocidad, sostener el esfuerzo durante más tiempo sin fatigarte, ampliar la distancia que puedes cubrir con comodidad y recuperarte de forma más eficiente, al mismo tiempo que reduces el riesgo de lesiones.

Tanto para runners principiantes como para atletas con experiencia que entrenan para carreras de cinco kilómetros, diez kilómetros o medio maratón, el progreso llega al mejorar la capacidad aeróbica (VO₂ máx.), elevar el umbral de lactato (el ritmo más rápido que puedes sostener antes de que se acumule el ácido láctico y aparezca la fatiga), optimizar la mecánica (como la cadencia y la longitud de la zancada) y apoyar al cuerpo con entrenamiento de fuerza y una buena recuperación.

En pocas palabras, mejorar al correr no se trata de sumar más kilómetros, sino de entrenar de forma más inteligente.