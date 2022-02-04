Cinco formas fáciles de comer mejor

A veces, cuidarse a uno mismo significa no esforzarse tanto, sobre todo en lo relativo a los entrenamientos y la nutrición. Para hacer cambios positivos en tu dieta, ya sea que te guste correr o levantar peso, o que prefieras otros deportes, la clave es centrarse en el progreso en lugar de la perfección.

De hecho, la alimentación tiene tanto que ver con la forma en la que se come, como con los alimentos que se consumen, según el doctor John Berardi, cofundador de Precision Nutrition. Como especialista en bioquímica de los nutrientes, trabaja con atletas para mejorar su rendimiento y recuperación a través de la dieta. Aquí están sus cinco principios de alimentación saludable.