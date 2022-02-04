Cinco formas fáciles de comer mejor

Cómo comer de manera más saludable para siempre
Asesoramiento
Mejorar tu dieta no necesariamente significa que tengas que privarte. Descubre cinco consejos para que tu alimentación siga siendo divertida.
- Sé amable contigo mismo y concéntrate en cómo comes, no solo en qué comes. Progresarás de todas formas.
- Los expertos afirman que los hábitos de alimentación consciente pueden ayudarte a disfrutar de verdad de las comidas y a sentirte mejor después.
- En lugar de limitar algunos alimentos, piensa en ellos dentro de un espectro que va desde "comer con más frecuencia" hasta "comer con menos frecuencia". Prueba las recetas inspiradoras con alimentos que debes comer con frecuencia en la NTC App.
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A veces, cuidarse a uno mismo significa no esforzarse tanto, sobre todo en lo relativo a los entrenamientos y la nutrición. Para hacer cambios positivos en tu dieta, ya sea que te guste correr o levantar peso, o que prefieras otros deportes, la clave es centrarse en el progreso en lugar de la perfección.
De hecho, la alimentación tiene tanto que ver con la forma en la que se come, como con los alimentos que se consumen, según el doctor John Berardi, cofundador de Precision Nutrition. Como especialista en bioquímica de los nutrientes, trabaja con atletas para mejorar su rendimiento y recuperación a través de la dieta. Aquí están sus cinco principios de alimentación saludable.
1. Come de forma consciente
Es posible que ya sepas que masticar reduce los alimentos a trozos que se digieren con más facilidad. Sin embargo, quizás no sepas que si masticas bien y despacio, puedes reducir la indigestión y aumentar la absorción de nutrientes. También puedes disfrutar más de la comida. Si generalmente comes tu plato sin parar, intenta dejar el tenedor entre bocados, comer con la mano no dominante, usar palillos chinos o convertir la comida en un ejercicio de mindfulness, concentrándote en cada bocado.
2. Come solo lo que realmente necesitas
Comer más despacio también puede ayudar a que sea más fácil saber cuándo comiste suficiente. Por ejemplo, si normalmente consumes una comida en 10 minutos, intenta extenderla a 13 o 15 minutos. Deberías dejar de comer cuando sientas que podrías comer más, pero que igual podrías parar porque te saciaste. Detente en ese momento, incluso si queda comida en el plato. Si comes lo suficiente, el cuerpo no almacenará calorías adicionales como grasa. De esta forma, evitas el letargo y la incomodidad que se producen por comer demasiado.
3. Toma notas
No puedes cambiar lo que comes si no sabes lo que has estado comiendo. Ya sea en un diario o una aplicación, registra lo que comes y cómo te sientes después de cada comida o bocadillo. Cuando notes un patrón, puedes reducir los alimentos que te hagan sentir cansancio y abastecerte de los que te den más energía. Aunque esto suponga un esfuerzo adicional, tu cuerpo te lo agradecerá.
4. Reúnete a cenar
Las personas no comen "nutrientes", comen comidas. Y muchos de nosotros comemos a la carrera, frente al televisor o mientras buscamos algo en el teléfono. Sentarse a comer con familiares y amigos puede reducir el estrés, fortalecer las conexiones sociales e incluso ayudarte a comer más despacio. Esto permite enfocarse más en la comida.
5. No odies los dulces
En lugar de demonizar ciertos alimentos, piensa en toda la comida en un espectro que va desde "comer con más frecuencia" (como las verduras) hasta "comer con menos frecuencia" (como el helado). Restringirte demasiado puede ser contraproducente y llevarte a tirar la toalla y excederte con los alimentos que intentabas limitar. Darte algunos gustos conscientes ayuda a conseguir el equilibrio perfecto.
Cuando tu objetivo es progresar en lugar de alcanzar la perfección, es probable que no sientas la vergüenza que suele acompañar a la cultura de las dietas y disfrutes de verdad de la comida.
Texto: Daniel Menasche
Ilustraciones: Gracia Lam
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