Consejos de expertos para hacer que los vegetales de hoja tengan buen sabor

La nueva ciencia sobre la ensalada

Si decimos "alimento para el músculo", probablemente pienses en proteínas, ¿verdad? Es una respuesta inteligente. Pero fíjate en esto: según un estudio reciente en The Journal of Nutrition, comer o no comer vegetales de hoja puede marcar una diferencia en tu fuerza muscular, independientemente de cuánta proteína comas.



¿Cómo? Los vegetales de hoja como col rizada (kale), rúcula, espinaca, repollo, acelga, lechuga y las hojas de betabel contienen compuestos llamados nitratos. Tu cuerpo convierte esos compuestos en monóxido de nitrógeno, que ayuda a mejorar la forma en que funcionan los vasos sanguíneos, dice Ryan Andrews, dietista registrado y nutricionista y asesor principal de Precision Nutrition. Para ser más específicos, puede mejorar la circulación, favorecer la entrega de nutrientes y oxígeno, y mejorar la eliminación de productos de desecho. Debido a esta función vascular notablemente mejorada, comer vegetales puede impulsar tu fuerza y recuperación, incluso si no eres un atleta de primer nivel, comenta el autor del estudio, Marc Sim, PhD, investigador postdoctoral de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Edith Cowan.



Si comes vegetales con regularidad, es probable que tu sistema digestivo también se encuentre más saludable. El sistema gastrointestinal está formado por millones de microbacterias, buenas y malas, que pueden influir en tu peso, el azúcar en sangre, la salud mental y mucho más, dice el Dr. Shiv Desai, gastroenterólogo de Austin Gastroenterology. Según se descubrió en un estudio publicado en The ISME Journal, las hojas verdes contienen un azúcar llamado sulfoquinovosa que promueve el crecimiento de las microbacterias buenas, lo cual contribuye a poner las probabilidades bacterianas a tu favor en tu sistema digestivo.



Por supuesto, todos esos beneficios no significan nada si no comes al menos las cinco porciones recomendadas de vegetales al día, como sucede en la mayoría de los casos, dice Andrews. (Sin embargo, Sim también indica que si una de tus porciones diarias es de hojas verdes, al menos podrás obtener el beneficio del nitrato). Para tu información, una porción es más o menos dos tazas de hojas crudas (una taza de hojas cocidas). Para obtener mejores resultados, supera las cinco porciones, pero sería bueno limitarlo a unas 10 aproximadamente en días consecutivos para evitar que tu cuerpo tenga que descomponer todas esas fibras, agrega Andrews.