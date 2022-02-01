Cómo comenzar, o retomar, una rutina de bienestar

Cuando se trata de hacer cambios, Wignall comenta que a menudo escuchamos una voz en nuestra cabeza que nos dice cómo sentirnos, y tiende a tomar uno de dos tonos. El primero es "el sargento que da instrucciones", el tipo duro y fornido que les grita a los reclutas en las películas de guerra. El segundo es "el que avergüenza", añade Sasha Heinz, doctora, psicóloga del desarrollo y entrenadora de actitud mental, especializada en la fijación de objetivos y el cambio del comportamiento. Esta es la voz que dice que debes ponerte en forma o comer mejor porque, de lo contrario, serás inaceptable o indigno.



Ambos son destructivos. "Cuando te tratas con mucha dureza, creas un exceso de emoción negativa, lo que genera más fricción entre tú y tu objetivo", dice Wignall. "Elimina esa carga. Es increíble la cantidad de energía que puedes tener para avanzar hacia lo que quieres".



Intenta decir en voz alta el objetivo de bienestar que quieres alcanzar. Ahora, escucha cómo reacciona instantáneamente la voz en tu cabeza. ¿Te está diciendo: "Sí, vas bien"? ¿O grita y dicta, como el sargento, o te hace sentir mal contigo mismo, como el que avergüenza?



Si la respuesta es una de las últimas, replantea tu diálogo interno para que sea amable, alentador o incluso neutral. Esto puede ser tan simple como reemplazar palabras como "debes", "necesitas" y "deberías" con verbos más positivos como "puedes" y "quieres". Luego, dice Wignall, veamos qué sucede a continuación. "Cuando, inevitablemente, terminas haciéndolo bien, si no es que mejor, tu cerebro registrará que no hay ningún beneficio en menospreciarte".