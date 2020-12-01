Cómo afecta la recuperación al sistema inmunológico

Repasemos brevemente nuestra biología: el sistema inmunológico es una compleja red de células y proteínas que funciona como la primera y mejor línea de defensa del cuerpo contra virus y bacterias dañinos. Para fortalecerlo, debes centrarte en otras áreas de bienestar, en este caso, la recuperación, que afectan directamente a esta red.



"Un entrenamiento duro y exhaustivo, como esforzarse al máximo durante una hora, reducirá el número de glóbulos blancos y perjudicará su función durante unas cuantas horas", explica Jimmy Bagley, doctor y profesor asociado de Quinesiología en la Universidad Estatal de San Francisco. Suponiendo que no vas a comer en un restaurante o compartir el smoothie de tu amigo justo después, esto no supone un gran problema. Sin embargo, el ejercicio intenso frecuente puede tener un efecto acumulativo.



"Las personas que hacen demasiado ejercicio a una alta intensidad, sin tomarse días de descanso, tienden a presentar niveles crónicamente altos de inflamación", explica Gregory Grosicki, doctor y profesor asistente de Quinesiología en la Universidad del Sur de Georgia. "La inflamación se agrava cuantas más sesiones se acumulen".