6 formas de comer sin prisa y disfrutarlo

¿Con qué frecuencia has estado de pie junto al fregadero o viendo las redes sociales (o, a decir verdad, haciendo ambos) mientras comes el lunch? ¿Cuántas veces has bebido un batido tan rápidamente que sientes que acabas de desperdiciar esos $10?



Antes de que empieces con la espiral de vergüenza, debes saber que no es todo culpa tuya. Un montón de factores pueden hacer que engullas la comida, dice la Dra. Kathleen Melanson, dietista nutricionista registrada, profesora y directora del programa de posgrado de ciencias de la nutrición y los alimentos de la Universidad de Rhode Island de la escuela de Ciencias de la Salud.



Por ejemplo, por pura hambre. La ansiedad, el estrés y otras emociones con las que muchos de nosotros estamos familiarizados actualmente pueden llevar a devorar la comida. Para algunos, comer rápidamente puede estar en nuestro ADN. También está nuestro entorno, que es muy importante: muchos de nosotros aprendemos a una edad temprana que las comidas rápidas son comidas eficientes. "Comer es una cosa más que tachar en nuestra lista de tareas", explica Melanson.