6 formas de comer sin prisa y disfrutarlo

Bueno, hay muchas cosas que van en contra de tus intenciones de detenerte a la hora de comer. ¿Para qué molestarse? para crear un sentido más claro de saciedad o para comprender mejor cuando te sientes satisfecho, pero no lleno.



Eso es algo con lo que la mayoría de nosotros ha perdido el contacto con los años, comenta la Dra. Krista Scott-Dixon, la directora del curriculum en Precision Nutrition. En lugar de ser conscientes de cuándo nos sentimos hambrientos y llenos, hemos aprendido a confiar en señales externas (como "Es la hora de cenar" o "Mi pareja está comiendo, así que yo también debería" o "Todavía tengo comida en mi plato"), afirma. Sin embargo, comer despacio es básicamente una forma de control de las porciones que no requiere matemáticas, lo que hace que sea menos probable que comas en exceso (incluso si tenías pensado comerte ese cuarto taco).



Funciona porque comer activa una cascada de respuestas corporales: el cerebro capta las señales físicas (como los músculos de la mandíbula que se contraen y se relajan durante la masticación), el sistema digestivo se prepara para recibir y procesar los alimentos y, finalmente, el sistema regulador del apetito libera las hormonas que hacen que te sientas lleno, explica Melanson.