Lo que los entrenadores quieren decir con "Escuchar a tu cuerpo".

Progresar en cualquier aspecto de la vida requiere de mucho equilibrio y flexibilidad: la idea es desafiarte sin exagerar, y tienes que ser capaz de cambiar si algo simplemente no funciona. Ahí es donde entra en juego el dicho de gimnasio por excelencia: "Escucha a tu cuerpo".



Claro, esa frase puede parecer vaga y poco útil. Según el instructor de yoga Alex Silver-Fagan, escuchar a tu cuerpo consiste en sintonizar con tu conexión entre la mente y el cuerpo para guiar tus movimientos de forma que te den lo que necesitas tanto a nivel físico como emocional.



Puede que te parezca extraño, pero está demostrado científicamente. El cerebro hace un seguimiento de las señales internas del cuerpo y detecta su estado, desde la información sensorial y la aceleración de las pulsaciones hasta la rigidez muscular, o la sed o el hambre. Este proceso es la interocepción. "Una buena interocepción se traduce en una conexión ideal con el cuerpo que permite captar mejor esas señales", explica Jonathan Gibson, profesor asociado de psicología en la South Dakota School of Mines and Technology. Las personas con una mejor interocepción suelen tener un mayor bienestar mental, emocional y social, ya que esta percepción les permite saber con frecuencia qué es lo que necesita el cuerpo, afirma Gibson. Del mismo modo, los estudios también han asociado esta habilidad con un mejor rendimiento deportivo.



Es posible que pienses que la teoría es más fácil que la práctica a la hora de adquirir esta percepción. Y sí, no te equivocas. "Ya no tenemos tanta intuición como antes", dice Silver-Fagan. Hoy en día, hay tantos factores que te dicen cómo actuar que tu vocecita interna, esa que conecta cuerpo y mente, pierde fuerza.



Escuchar a tu cuerpo, o como lo llama la ciencia, "mejorar tu interocepción", es algo que puedes empezar a trabajar con estos consejos.