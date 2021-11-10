Ocho consejos para corredores para comer de forma saludable

Beber agua suficiente es una recomendación de salud a la que es fácil que no le prestemos suficiente atención. Después de todo, si tienes sed, bebes, ¿no es así? Pero para los corredores, la hidratación es un poco más compleja que eso.

Con la transpiración, pierdes electrolitos y fluidos que tu cuerpo necesita para funcionar normalmente. Esta pérdida se puede dar rápidamente y, si no reemplazas el líquido que pierdes, puedes caer en una situación difícil, dice Brian St. Pierre, nutriólogo certificado y director de nutrición en Precision Nutrition. "Una de las principales causas de lesiones atléticas, independientemente del deporte, es la deshidratación y la fatiga", comenta. "Si puedes mantener la hidratación, disminuirás significativamente el riesgo de lesión". Las investigaciones sugieren que la deshidratación podría reducir la resistencia muscular y, por consiguiente, aumentar las probabilidades de sufrir un esguince o una distensión.

Para mantener la potencia y fortaleza al correr, debes aumentar tus reservas de agua antes, durante y después del entrenamiento. "Tu cuerpo no se puede adaptar a la deshidratación", dice St. Pierre, "así que para maximizar tu rendimiento, tu objetivo debe ser mantener siempre un buen nivel de hidratación".

Una buena pauta para los corredores que brinda Maciel es: bebe de 12 a 16 vasos de 250 ml de agua por día, especialmente cuando hace calor y haces ejercicio al aire libre. Si te cuesta beber tanta agua, puedes comer más frutas y vegetales que contengan grandes cantidades de agua. Eso te ayudará a aumentar tu ingesta de líquidos, agrega St. Pierre.

Maciel recomienda llevar una botella de agua a cualquier carrera de más de 15 minutos de duración y beber algunos sorbos cada 15 a 20 minutos. Si tu plan es rebotar en el pavimento por más de 90 minutos, sugiere llevar una bebida deportiva para reabastecer los electrolitos, como sodio y potasio, que pierdes con el sudor. El día de la carrera, bebe un trago de líquido cada vez que pases por una estación de ayuda, aunque solo sea una pequeña cantidad de agua.

Justamente, pensando en el día de la carrera, esmérate en mantener una buena hidratación durante la semana previa para mantener el nivel de líquidos elevado. Si esperas a la noche anterior, o peor aún, hasta el día de la carrera, beber más agua no va a funcionar para revertir los efectos en el rendimiento que la deshidratación haya podido tener sobre tu entrenamiento hasta ese punto, dice Maciel.

Finalmente, no olvides rehidratarte después de finalizar una carrera. St. Pierre dice que una manera de asegurarte de reabastecer los líquidos perdidos es pesarte antes y después de correr. La diferencia es más o menos la cantidad de líquido que debes beber para alcanzar la hidratación necesaria para tu próximo entrenamiento.