Cómo retomar tu rutina de entrenamiento

Si no controlas los avances con regularidad, podrías pasar por alto algunas de las mejoras más pequeñas y poco evidentes, y sentir la tentación de tirar la proverbial toalla del gimnasio. "A veces parece que no se está progresando", dice Fearon. A lo mejor crees que te has estancado, pero es posible que tengas más energía, que saltes más alto cuando juegas con el balón o que duermas más profundamente. Todos esos son logros. Utiliza estas dos formas para autoevaluar tus logros:

Hazte tres preguntas después de cada entrenamiento, dice Thompson Rule: ¿Qué hice bien? ¿Qué haría de forma diferente? ¿Qué haré para mejorar la próxima vez? Esto, dice ella, te fuerza a retomar el aspecto positivo de cada sesión de entrenamiento a la vez que mantienes la honestidad con tu persona acerca de cómo va todo y cómo puedes modificar tus entrenamientos para que puedas avanzar con más rapidez. Repite tu entrenamiento de referencia cada cuatro a ocho semanas para ver el avance de tu condición física general, sugiere Rothstein.

Después de algunas semanas seguidas, deberás empezar a sentir que vuelves a estar en forma, dice Thompson Rule. No obstante, utiliza el primer mes como un período de gracia que consiste en "reintegrar la rutina en tu vida", señala. Encontrar el equipo con el que te sientas mejor, encontrar un horario conveniente para hacer ejercicio y sentir comodidad con el hecho de que es posible que tengas que hacer ajustes a tu nueva rutina hasta que lo consigas puede ser de utilidad.