10 beneficios de hacer ejercicio con tu peso corporal según los expertos

Usar la resistencia de tu propio peso corporal desarrolla y preserva los músculos. Según el American Council on Exercise (ACE), los ejercicios con peso corporal tensan los músculos, lo que daña su tejido y provoca su desarrollo. Pero para continuar con el progreso, es importante poner a prueba los músculos de forma regular.

"Entre más nivel tengas, más difícil será añadir músculo con ejercicios con peso corporal, pues debes encontrar formas muy difíciles de crear resistencia para estimular el desarrollo muscular", dice Tamir. "Para añadir músculo constantemente haciendo solo ejercicios con peso corporal, debes tener variedad".

Tres elementos para lograrlo son: cambiar el ritmo, variación y volumen de los ejercicios, recomienda Tamir. Para hacer un movimiento más difícil con el ritmo, aumenta el tiempo de tensión y haz el ejercicio de forma más lenta o más rápida. El ACE señala que enfocarse en la fase excéntrica (por ejemplo, el movimiento descendente de una sentadilla) de un ejercicio provoca el mayor daño de tejido muscular, que eventualmente cataliza el crecimiento.

Hacer distintas variaciones de ejercicios con peso corporal también te da más resistencia. Por ejemplo, Tamir sugiere hacer ejercicios con una sola extremidad o movimientos unilaterales como las sentadillas con una sola pierna. Pero como precaución, asegúrate de dominar primero el movimiento bilateral.

Por último, incrementar el volumen haciendo más repeticiones y series también estimula el desarrollo muscular, comenta Tamir.

Los ejercicios con peso corporal son particularmente benéficos para adultos mayores con más riesgo de sufrir sarcopenia, la pérdida de masa muscular y fuerza. Un estudio de geriatría y gerontología de 2019 descubrió que hacer ejercicios de resistencia con peso corporal y tomar suplementos de proteína con vitamina D aumenta la masa muscular y fuerza en adultos mayores con sarcopenia.