Por qué es importante una buena postura en el rendimiento

Tener una buena postura significa mantener tu cuerpo en su alineación natural prevista, dictada principalmente por tu columna. Debe verse así: hombros hacia atrás, pecho hacia afuera, columna recta, pelvis neutral y orejas en línea con la parte superior de los hombros (en otras palabras, sin encorvarte), dice R. Alexandra Duma, diplomada de la Junta Americana de Quiropráctica de Médicos Deportivos, quiropráctica deportiva en el FICS, un centro de bienestar y recuperación fitness en la ciudad de Nueva York. Puede sonar como una lista de lavandería, pero al corregir uno o dos problemas de postura, lo demás tiende a encajar. Después de todo, tu cuerpo es una gran marioneta; tira de una cuerda y mueve otra.



Pero gracias a todo el tiempo que la gente pasa sentada viendo los dispositivos hoy en día, esta alineación natural intencionada ha evolucionado hacia una mala postura, donde los músculos que deberían activarse, es decir, los flexores profundos del cuello, están laxos, por lo que los hombros y el cuello giran hacia adelante, creando tensión en los delicados músculos que no están destinados a soportar ese peso, dice Duma. Ella misma comenta que, de hecho, si tu cabeza se inclina hacia adelante incluso 15 grados, de pesar 4 a 5 kilos de repente pasa a sentirse como de 12 kilos para tu columna cervical o la región del cuello. "Estas tensiones se acumulan con el tiempo y desgastan nuestros huesos, articulaciones y ligamentos", explica Duma.



Encorvarse, incluso si te resulta cómodo, realmente requiere de más energía. Tu cuerpo tiene que trabajar más duro para conservar una posición que no deberías mantener durante tanto tiempo, lo que puede hacer que te fatigues más rápido, sin importar lo que estés haciendo, dice Duma, quien trabaja con el equipo de atletas de Estados Unidos. Una mejor postura te prepara para ser más eficiente con tu movimiento, por lo que la actividad y el entrenamiento diarios requieren menos trabajo, dice Dan Giordano, doctor en fisioterapia y director de marketing de Bespoke Treatments Physical Therapy.