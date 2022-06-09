Cinco consejos para un entrenamiento de fuerza más inteligente

La parte más importante de un entrenamiento de fuerza ocurre antes de que toques una pesa. El propósito del calentamiento es, como lo indica su nombre, aumentar la temperatura central del cuerpo y enviar más oxígeno y sangre a los músculos, lo que aumenta la energía y la amplitud de movimiento necesarios para la sesión. También favorece crear un impulso mental.



Psst: Entre más intenso sea el entrenamiento, más prolongado tendrá que ser el calentamiento. Pero, normalmente, puedes dedicar de 5 a 15 minutos a unas cuantas series de ejercicios dinámicos, como planchas con flexiones, caminata de desplantes con rotación y un minuto saltando la cuerda. ¿Sudaste? Es normal. Conforme empieces el entrenamiento, realiza un par de series de calentamiento antes de cada levantamiento, y aumenta el peso gradualmente, para asegurarte de que tus músculos estén preparados para el peso.