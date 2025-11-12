Los beneficios del peso muerto según especialistas

Si paseas por un gimnasio, probablemente verás a atletas tirando de barras (o mancuernas o pesas rusas) hacia la parte inferior del abdomen. ¿Te interesa este movimiento? Conoce el peso muerto.

Este ejercicio es un componente esencial de cualquier rutina de fuerza, explica Megan Daley, entrenadora de nivel 1 de CrossFit.

"El peso muerto es un movimiento de fuerza fundamental", afirma Daley. "También es increíblemente funcional. No se me ocurre una razón por la que no pondría alguna variación del peso muerto en un programa [para un cliente]".

Cuando un ejercicio se caracteriza como "funcional", quiere decir que tiene la capacidad de mejorar una gran variedad de otros movimientos, incluidos los que ocurren mientras entrenas (por ejemplo, durante el running) y los que ocurren en tu día a día (como levantar una caja pesada en el garaje).

Daley señala que el movimiento (que tiene diversas variaciones, como el peso muerto rumano, peso muerto con barra tradicional y peso muerto sumo) se considera un ejercicio de la cadena muscular posterior, lo que significa que trabaja los músculos de la parte posterior del cuerpo, como los isquiotibiales y los glúteos.

El American Council on Exercise señaló que el entrenamiento de la cadena muscular posterior es crucial para mejorar la fuerza general, la potencia, la postura y la flexibilidad. (La sentadilla es otro ejercicio para esta zona del cuerpo). Según el ACE, cuando se realiza un peso muerto manteniendo la forma adecuada, el cuerpo participa en una sinfonía "en cadena" de contracción y relajación muscular.

Y como el movimiento requiere tantos músculos de la cadena muscular posterior (y no solo de la parte inferior del cuerpo), es especialmente potente, afirma Daley. "Cuanto más fuerte sea el peso muerto, mejor será tu preparación para hacer cosas a lo largo del día sin sufrir fatiga muscular", señala.

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