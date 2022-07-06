Cómo empezar a hacer pull-ups, según los expertos

Las dominadas son uno de los movimientos de peso corporal más desafiantes pero efectivos, ya que activa varios músculos de la parte superior del cuerpo y la región abdominal. A pesar de ser considerado un punto de referencia para la condición física, los expertos coinciden en que este ejercicio de fortalecimiento no es poca cosa.

“Las dominadas levantan todo el peso de tu cuerpo contra la gravedad en dirección vertical. No es algo fácil”, dice Alex Piccirilli, entrenador de condición física y entrenador de salud de Nike.

Si bien es difícil, hay varias formas de prepararse para realizar este ejercicio de peso corporal. Pero para aprender a mejorar las dominadas, es importante identificar qué músculos son responsables del ejercicio para tener una buena información de base para tu entrenamiento.