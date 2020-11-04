Cómo hacer correctamente una sentadilla dividida y por qué debería ser parte de tu rutina

Las sentadillas divididas pueden ayudarte a trabajar la fuerza y la resistencia de glúteos y cuádriceps, además de activar abdominales y oblicuos. Únete a la Nike Master Trainer Betina Gozo y descubre cómo hacer una sentadilla dividida correctamente y por qué deberías agregarla a tu próxima sesión de piernas.



Puede parecer una zancada y sonarte a sentadilla, pero la sentadilla dividida es un movimiento diferente con sus propias ventajas. A diferencia de la zancada, la sentadilla dividida es estática. Comienzas y acabas en la misma posición en lugar de avanzar e ir moviendo los pies durante las repeticiones. La mayoría del trabajo se centra en la pierna de adelante. Piensa que es como una sentadilla en el aire con los pies separados. La Nike Master Trainer Betina Gozo nos enseña todo lo que hay que saber de este movimiento.