¿Las sentadillas hacen crecer tus glúteos?

El predominio de cuádriceps, que a menudo es el resultado de estar todo el día sentado, puede darse cuando la cadera se endurece para adaptarse a la posición de sentado. Esto se ve reflejado en los movimientos como, en este caso, las sentadillas. El cuerpo tenderá a moverse a la posición de sentadilla o desplante activando primero las rodillas en lugar de la cadera. Esto hace que la cadena anterior, (o sea, el cuádriceps y la parte frontal del cuerpo) asuman todo el peso de la carga en lugar de que lo haga la cadena posterior (o sea, los glúteos e isquiotibiales).

Cuando tienes un predominio de cuádriceps y haces sentadillas, es posible que sientas dolor en los muslos y que crezcan los cuádriceps en lugar de los glúteos. En el peor escenario, incluso puedes sufrir una lesión de rodilla o cadera.

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