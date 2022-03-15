¿Levantar pesas ayuda a quemar grasa?

Ciertos tipos de ejercicio queman más calorías que otros. Con algunos tipos de entrenamiento (principalmente de alta intensidad, como balanceos de pesas rusas o sprints), tu cuerpo se beneficia del efecto de quema de grasa posterior. Cuando esto sucede, tu cuerpo sigue respondiendo a la elevación de la frecuencia cardíaca y ofrece una gama de beneficios que incluyen una tasa metabólica más alta por un tiempo prolongado y pérdida de grasa, de acuerdo con la National Academy of Sports Medicine.

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Pero los entrenamientos de alta intensidad no necesariamente son lo mismo que levantar pesas, y es importante hacer la diferencia. Mientras los intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés) exigen esfuerzos rápidos, el entrenamiento de peso puede ser más metódico, con períodos de descanso más largos entre series, como peso muerto o sentadillas. Todos los enfoques pueden ser beneficiosos.



Por ejemplo, un estudio del 2000 publicado en el International Journal of Sports Nutrition Exercise and Metabolism descubrió que levantar pesas aumentó la tasa metabólica basal (TMB) de las participantes en 4.2%. Cuando se volvió a medir después del ejercicio, su TMB seguía elevada, así como la oxidación de grasa en estado de descanso. Esto sugiere que el levantamiento de pesas también generaba respuestas similares en el efecto de quema posterior, aunque probablemente más bajas.