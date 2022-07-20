5 entrenamientos de brazo para mejorar la fuerza de la parte superior del cuerpo, según los entrenadores personales

Los entrenamientos de brazo ofrecen muchos beneficios: desde simplificar las actividades diarias hasta enfocarse en los músculos de la parte superior del cuerpo para mejorar la postura.

"Los entrenamientos de brazo ayudan a mejorar el índice metabólico, lo que resulta en una disminución de grasa corporal cuando se complementa con un régimen correcto de nutrición", asegura Keith Hodges, entrenador personal con certificación NASM, entrenador de alto rendimiento y fundador de Mind in Muscle Coaching en Los Ángeles.

Sin mencionar que fortalecer los brazos también juega un papel fundamental en la prevención de lesiones. "La rutina de entrenamiento para fortalecer la parte superior del cuerpo mejora la fuerza de los músculos y huesos", comenta Stephanie Thomas, entrenadora personal con certificación ACE. "Si sufres una caída, puedes tener menor riesgo de una lesión seria debido a esto".

A continuación, Hodges y Thomas escogen cinco movimientos que les parece son los mejores entrenamientos de brazo para hacer. Estos ejercicios se enfocan en distintas zonas de los brazos, incluyendo los bíceps (parte frontal), tríceps (parte posterior) y antebrazos, además de otros músculos clave de la parte superior del cuerpo, como el pecho y los hombros.

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