Los siete mejores ejercicios de pecho con banda de resistencia según los entrenadores

Desde press de banco hasta flexiones, nunca faltan ejercicios de pecho para probar. Pero, ¿qué pasa si añades bandas de resistencia?

Según la Academia Nacional de Medicina Deportiva, las bandas de resistencia pueden ayudar a desarrollar resistencia muscular, potencia, equilibrio, flexibilidad y movilidad, así como aumentar el tamaño y la fuerza muscular al igual que las pesas libres o las máquinas.

"Las bandas son transportables y ligeras y te permiten aumentar la intensidad de un ejercicio manteniendo un riesgo bajo de lesión", explica Noam Tamir, C.S.C.S. "Agregar bandas a un movimiento de peso corporal también puede aumentar la activación muscular y agregar un desafío de tronco y estabilidad".

Las bandas de resistencia son una de las herramientas de ejercicio más versátiles y útiles. Para ver un progreso (con respecto a la fuerza y el tamaño muscular), debes agregar resistencia a los ejercicios que estás realizando para aumentar la dificultad.

"Las bandas también proporcionan una resistencia adaptable, lo que significa que puedes sobrecargar peso en un lado del rango de movimiento contra el otro", dice Mathew Forzaglia, NFPT-C.P.T. Por ejemplo, cuando haces press de banco con una banda, en la parte inferior del movimiento, la resistencia es mínima, mientras que en la parte superior del movimiento, la resistencia está en su máximo. "Esta es una gran técnica para desarrollar fuerza y poder explosivo", comenta Forzaglia.

Las bandas de resistencia no solo pueden hacer exactamente eso, sino que también son fáciles de transportar y pueden usarse con casi cualquier ejercicio en cualquier entorno, a veces solo tienes que ser un poco creativo. Incluso se pueden utilizar antes y después del entrenamiento.

"Son una gran herramienta para la elongación y la movilidad, por lo que también puedes utilizarlas en tu calentamiento", expresa Forzaglia. "Permiten más variación del ejercicio y son fáciles de usar".

¿Todo listo para agregar algunos ejercicios de pecho con bandas de resistencia a tu régimen de entrenamiento? Prueba los siguientes movimientos que recomiendan Tamir y Forzaglia. "Queremos sacarles el mejor provecho, por lo que nos enfocaremos en hacer ejercicios que sobrecarguen continuamente el músculo", dice Forzaglia. "Estos ejercicios trabajan todos los ángulos del pecho, y no tienes que anclar la banda a nada; puedes usar tu propio peso corporal, por lo que usarla es simple".

Realiza todos los movimientos para un entrenamiento completo con banda de resistencia o elige un par para agregar el día que trabajes los pectorales y otras áreas.