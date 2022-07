¿Qué es la tendinitis del manguito rotador? ¿Cómo se puede curar? Los expertos lo explican

Cuando levantas los brazos sobre la cabeza, ¿te duele?

"La tendinitis del manguito rotador es una inflamación aguda de uno de los tendones del manguito rotador", comenta Mary Kate Casey, doctora en terapia física y dueña del PREP Performance Center en Chicago.

¿Cómo aparece la tendinitis del manguito rotador? Bueno, puede darse por movimientos repetitivos por encima de la cabeza, como levantar pesas o lanzar una pelota de béisbol, pero también al hacer flexiones o dominadas. Estos movimientos repetitivos pueden causar irritaciones que terminen desgastando los músculos del manguito rotador al rozarse con el hueso, según la Cleveland Clinic. Si la afección no se trata, puede provocar un desgarro.

Los movimientos repetitivos en el hombro también pueden cambiar la manera en que se mueve el hombro. "Con el tiempo, el mecanismo del hombro se ajusta y se vuelve un poco más disfuncional, lo que ocasiona un desgaste en el tendón que puede sentirse como un crujido en el hombro", comenta Casey. Además, puedes desarrollar tendinitis por una caída con el brazo extendido o por un golpe en el hombro. La AAOS también señala que la tendinitis puede ocurrir "sin una causa aparente".

Además, algunas personas son más susceptibles a padecer tendinitis del manguito rotador (igual que desgarros), más que nada por la falta de suministro de sangre en el área, comenta el Dr. Alejandro Badia, fundador del Badia Hand to Shoulder Center en Doral, Florida, y fundador y director médico de OrthoNOW. La razón por la cual una persona puede tener un suministro bajo de sangre no se conoce bien, comenta, pero "muchas personas que llegan con este tipo de dolor en el hombro no hacen nada de ejercicio. No es necesario que estés en el gimnasio todo el tiempo (para sufrir tendinitis del manguito rotador)", explica. Un suministro adecuado de sangre lleva oxígeno y nutrientes que mantienen estos tejidos sanos y flexibles.

"Un tendón que tiene poco suministro de sangre parece un pedazo de cuero", comenta Badia.