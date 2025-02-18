Siete beneficios de hacer flexiones

Las flexiones son un ejercicio altamente eficiente y eficaz que a menudo se incorporan en los entrenamientos de fuerza, los boot camps y los circuitos de entrenamiento de alta intensidad y por muy buenas razones.

Según Aine Thomas, NASM-CPT y entrenadora certificada en nutrición de The Edge Fitness Clubs, las flexiones pueden fortalecer muchas partes del cuerpo. "Trabajan el pecho, los hombros, los tríceps, el tronco e incluso los glúteos, lo que los convierte en una forma eficaz de desarrollar la fuerza y la estabilidad".

Aunque las flexiones son un gran ejercicio, no son algo que debas hacer todos los días, explica Thomas. "Hacer flexiones diario puede provocar lesiones por sobreesfuerzo si no te recuperas adecuadamente", dice. "En vez de eso, puedes hacerlo tres o cuatro veces por semana para dar tiempo a que los músculos se recuperen y crezcan".

Steve Stonehouse, NASM-CPT, entrenador de correr certificado por USATF y director de entrenamiento y experiencia de Body Fit Training, comenta: "No recomendaría hacer flexiones todos los días, y no es porque tengan algún problema, solo creo que el cuerpo necesita un poco de tiempo para recuperarse de ciertos estímulos".

Antes de profundizar en los muchos beneficios de hacer flexiones, es importante primero fijarse en tener la postura correcta.