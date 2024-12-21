¿Cuáles son los beneficios del running por intervalos?

La intensidad de los intervalos significa que quemas más calorías de las que quemarías durante una carrera constante.

Un estudio de la Journal of Strength and Conditioning Research comparó las calorías que se queman en los entrenamientos aeróbicos, de resistencia y HIIT. El HIIT fue el ganador indiscutible con hasta un 30% más calorías que otros entrenamientos, aun cuando el grupo de HIIT solo se ejercitó durante un tercio del tiempo que se ejercitaron los otros grupos.

Los intervalos también consumieron más calorías después de terminado el entrenamiento. El efecto fisiológico se conoce como exceso de consumo de oxígeno posejercicio (EPOC, por sus siglas en inglés) o "efecto de poscombustión". Dado que los intervalos requieren tanto esfuerzo de tus músculos y sistema cardiorrespiratorio, tu cuerpo tiene que trabajar mucho más para recuperarse posteriormente. Todo el esfuerzo que requiere la recuperación aumenta la quema de calorías en mayor grado que el cardio constante.

Por ejemplo, un estudio de 2014 en Applied Physiology Nutrition and Metabolism revela que, después de un entrenamiento HIIT de 20 minutos, los hombres quemaron en 24 horas las mismas calorías que si hubieran hecho ciclismo durante 50 minutos a un ritmo constante.