これまでずっと妊娠しないように努めてきた人が、いざ赤ちゃんを授かる準備ができたのに妊娠しないとなれば、ショックを受けるだろう。このショックは、妊娠しないまま月を追うごとに、ストレスや不安へと変化する傾向がある。ここに落とし穴があるのだ。ストレスが妊娠の可能性に悪影響を及ぼすことはたびたび耳にする。では、この非常にストレスフルな状況に対処し、参ってしまわないようにするには、どうすればよいのだろうか。

「手の届かないところにある夢をかなえたいと強く願うのは、大きなストレスになるものです」と言うのは、ニューヨークを拠点とする精神科医で、『Textbook of Women’s Reproductive Mental Health』の主任編集者でもあるルーシー・ハトナー。加えて、「結果に責任を感じながら完全にはコントロールできない状況というのが、ストレスの元」になるという。だから落ち込む必要はない。このストレスは、まったく理にかなったものなのだ。といっても、対処する方法がないというわけではない。ここでは、妊活でストレスがいかに大きなカギを握るか、そしてそのストレスを緩和する方法について、専門家が解説する。