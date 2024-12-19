全身ワークアウトの時はハードに、アクティブなリカバリーの時はライトにといった形で、ニーズに合わせた調整が可能だ。

研究によると、ローイングマシンを適切なフォームで使うと、体の80%以上に効果が出ることがわかっている。そのため、有酸素運動（心臓のポンプ効率を上げる)、持久力トレーニング（スタミナを増進させる）、筋力トレーニング（複数の筋肉群を活性化して働かせる）と組み合わせれば、ローイングマシンは全身トレーニングの確かな選択肢となる。 どのエクササイズにも言えることだが、週の中でワークアウトを入れ替えるのは、筋肉が不均衡になるのを防ぐ良い対処法である。 ローイングを行う場合は、複数の研究が示唆しているように、抵抗の強い筋力トレーニングを1日置きに行うとよい。そうすることで、怪我を予防できるだけでなく、さまざまな筋肉群を活性化できる。

目標に応じて、ローイングマシンを使ったワークアウトを最適化する方法は多々存在する。 パワーアップに重点を置きたい人は、脚に注意を向けたくなるかもしれない。 ニール・ベルゲンロートは、漕艇の国内チャンピオン兼コーチであり、Grow Tulsa（Tulsa Youth Rowing Associationのプログラム）のディレクターでもある。彼によると、これは、ストロークのいわゆる「ドライブ段階」、つまり足全体でマシンを押し返すポイントで起こるという。

「正しく行えば、マシンのシートから体重を数ポンド持ち上げ、ハンドルを引く時に体重をサスペンドすることができます」とベルゲンロートは解説する。 「この『骨格のハング』を上手くできるようになれば、アスリートはフットストレッチャーとハンドルに、より多くの力を加えることができます。 この方法を習得すれば、4気筒エンジンがV8エンジンに進化するのです！」

代わりに持久力ベースのワークアウトを行っている場合は、体が回復できるように脚の力を弱めることをダイバーは提案している。 ワークアウトを有酸素運動として維持するには、ローイング中に会話ができるようであれば適切な心拍ゾーンを保てているとベルゲンロートは解説する。

「心拍数が最大心拍数の30-60%という低いゾーンを保っている限り、もしくはハードなトレーニングをこなすアスリートの場合はそれよりも少し高ければ、ローイングワークアウトはリカバリートレーニングセッションとして機能します」と彼は語る。