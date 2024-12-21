トライアスロンのトレーニングのコツをコーチが伝授

スプリントトライアスロンは、トライアスロンデビューを検討している人や、持久力よりもスピードの向上に注力したい人のスタート地点にふさわしいかもしれない。 スプリントトライアスロンは一般的に、スイム750m、バイク20km、ラン5kmで行われるが、これよりサイクリングの距離は長いがランは短いというように、大会によって各種目の距離が多少異なることがある。

これに対し、オリンピックディスタンストライアスロンとも呼ばれるフルトライアスロンは、スイム1.5km、バイク40km、ラン10kmだ。 さらに距離の長いレースもある。特に長いアイアンマンレースは、スイム3.9km、バイク180km、ラン42.2kmで競われる。

一定レベルの体力と経験があることがトレーニング開始の前提条件になるということと、どのトライアスロンを目指す場合でもトレーニングは大体同じでいいことを覚えておいてほしいと、トライアスロンコーチのナターシャ・ファン・デル・メルベ（2010年以来プロのトライアスリートとしても活躍している）は話す。 主な違いはトレーニングの強度と頻度だが、ポイントはほぼ同じ。3種目すべてのパフォーマンス向上だ。

3つの異なるスポーツのスキルを高めなければならないことを考えると、トレーニングに割ける時間の長さによって、とりあえずは各種目を週に2～3回練習するのがよいだろうと、ファン・デル・メルベは話す。 すでに習慣的にワークアウトに取り組んでいる場合、スプリントトライアスロンに向けての1週間のトレーニングの例は、次のようになる。

1回につき30分～1時間のサイクリングを2～3回

1回につき30～45分のランを2～3回

1回につき30～40分の水泳を2～3回

覚えておいてほしいのは、初心者に適したトレーニング強度で行うということ。強度を徐々に高めていくのではなく、いきなりこのような計画に沿って始めようとすると、オーバーワークによるけがのリスクが高まるおそれがある。 ともかくこのように習慣化すれば、トレーニングを発展させて最終的にどのようなスケジュールで取り組めばよいかの見当がつく。

このレベルのトレーニングに取り組む人も、このレベルを目指している人も、楽なペースのワークアウトと、強度が高めの短時間の運動を組み込むインターバルトレーニングを交互に行うことで、効率性とパワーを強化できるとファン・デル・メルベは話す。

トライアスロン初心者は、基礎的な持久力をつけることに重点を置きつつ、フォームを微調整して健康な体を維持できるように注意しなければならない。 初心者やブランクを経て復帰しようとするアスリートは、ワークアウトの強度と時間を徐々に進歩させた方がいいと、ファン・デル・メルベはアドバイスする。 けがを予防するうえで、ゆっくりと着実に進歩していくことがとても重要なのだ（体のリカバリーやエネルギーの補充に十分な時間が必要なのは言うまでもない）。

ファン・デル・メルベが次に紹介する例は、トライアスロン完走を目指す中級から上級のアスリート向けの、毎日のトレーニングプランだ。

月曜日：楽なペースの水泳と可動性を向上させる運動（可動域の向上に重点を置くレジスタンストレーニングなど）

火曜日：午前中にインターバルバイクワークアウト、夕方に楽なペースのランニング

水曜日：午前中にインターバルランニング、午後にレースペースでの水泳

木曜日：午前中に持久力アップを目指すサイクリング、午後に筋力トレーニング

金曜日：長距離の水泳のみ

土曜日：長距離のサイクリング（隔週）

日曜日：長距離のランニング（隔週）

長距離のサイクリングとランニングを隔週で組み込むことで、スケジュールに休息日を設定できる。トレーニングを構成するうえで、休養は欠かせない要素だ。

通常、週に6～8時間程度を費やすことになるが、最初のうちは、全速力でのサイクリングやインターバルランといったスキルを身につけるために、もっと時間が必要かもしれない。 ファン・デル・メルベ曰く、インターバルトレーニングにあまり時間をかける必要はなく、15分で十分とのことだ。 頑張り過ぎないことで、疲労を起こさずにパワーを強化できる。

スプリントトライアスロンに必要なトレーニング期間の長さは、自分の力量にどの程度自信を持っているかによるそうだ。 4週間集中してトレーニングを積めば十分という人もいれば、6か月以上必要という人もいる。 ランニング、サイクリング、水泳それぞれについて一定以上の経験がある場合は、一般的に、トレーニング開始からレース当日まで8～12週間ほど見込んでおけば十分だ。

ワークアウトの負荷を高める前に、まず基礎を身につけ、決めた練習をうまくこなせるようになることが重要なので、必要なだけ時間をかけるようにしよう。

「持久力スポーツに初めてチャレンジする場合は、どんなトライアスロンに参加するにしても、12週間がベストです。最初の4週間は、レジスタンストレーニングを組み込むなどさまざまな方法で体力をつけ、次の8週間で重点的にトレーニングプランに取り組むというやり方です」と、アイアンマン認定トライアスロンコーチであるアディナ・オニールは語る。

レース前の約2～3週間は、種目間の移行の練習をするために、レース本番に近いトレーニングを重ねるとよい。