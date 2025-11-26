マサチューセッツ州ボストンにあるHuman Powered Healthのパフォーマンス生理学者であるレオ・ヒップは、心血管持久力を高める最善の方法は、一貫した有酸素運動のルーティンを確立すること、そしてその際は自分にとって難易度の高い運動を選ぶことだと言う。

もちろん、フィットネスレベルは人によって異なる。つまり、体が慣れていないのに最初から有酸素運動をやり過ぎるのは賢明ではない。ワークアウト初心者なら、最初の1週間は10～15分程度の短い運動から始めるのがベスト。そうアドバイスするのは、NASM認定パーソナルトレーナーであり、CycleBarのマスターインストラクターであるケビン・サリナスだ。

サリナスは、初心者向けのアクティビティとしてジョギングやウォーキングをすすめている。「運動時間を伸ばしていけば、徐々に強度を上げられます」と彼は言う。

プロからのアドバイス：トレッドミルでのウォーキングワークアウトの難易度を上げるには、傾斜を増やす、ダンベルを取り入れるなどの方法がある。

上級者の場合、「週に3〜5日、合計150分以上の有酸素運動から始めるのが理想的です」とヒップは言う。「酸素には、脂肪代謝を刺激してエネルギーに変えるという付加的なメリットもあります。酸素を有効活用するためには、最大心拍数の65〜75％の範囲内で運動する必要があります」これがいわゆるゾーン2トレーニングだ。

早歩き、ランニング、サイクリング、水泳、そしてグループエクササイズのクラスへの参加は、有酸素運動での持久力を向上させるのに最適な方法だ、とフォックスは説明する。こうした運動や他のカーディオワークアウトに慣れてきたら、難易度を上げてもいい。「大切なのは、中程度から高強度のアクティビティを長時間行い、少しずつ時間をかけて頻度、強度、時間、種類を増やしていくこと。それによって心血管系を強化できます」と彼女は言う。

この目標に挑戦して持久力向上を目指すうえで覚えておくべき肝心なことは、自分が一番楽しめる有酸素運動を選ぶことだ。「好きなエクササイズに熱中すれば、その運動を長期間続ける可能性が高まり、運動がもたらす数多くの健康上のメリットも享受できます」とフォックスは言う。

また、特に持病がある場合は、新しい運動ルーティンを始める前に、医療機関に相談することをおすすめする。