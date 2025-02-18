腕立て伏せは非常に効率的かつ効果的なエクササイズで、筋力ワークアウト、ブートキャンプ、高負荷サーキットトレーニングのメニューとしてもおなじみだ。そしてそれには理由がある。

The Edge Fitness ClubsでNASM-CPT（全米スポーツ医学アカデミー認定パーソナルトレーナー）および栄養資格を持つトレーナーとして活躍するエイン・トーマスによると、腕立て伏せには体のさまざまな部位を鍛える効果がある。 「胸、肩、上腕三頭筋、コア、さらに大臀筋を鍛えるので、筋力と安定性を効率的に強化できます」

ただし、腕立て伏せは素晴らしいエクササイズですが、毎日行うのは避けた方がよいでしょう、とトーマスは説明する。 「適切にリカバリーをしないと、毎日の腕立て伏せがオーバーユースによるけがにつながる可能性があります」 「むしろ、週に3、4回を目標にしてください。そうすれば、筋肉が回復して成長する時間が取れるでしょう」

NASM-CPTとUSATF認定のランコーチで、Body Fit Trainingのトレーニングおよびエクスペリエンス担当ディレクターであるスティーブ・ストーンハウスも同意見だ。「腕立て伏せを毎日行うことはおすすめしません。腕立て伏せに何か問題があるからではなく、ただ、特定の刺激から体が回復するには多少の時間を要するからです」

腕立て伏せのさまざまなメリットを説明する前に、まず正しいフォームをしっかり把握することが重要だ。