バトルロープとは？その効果とエクササイズのバリエーションをご紹介

バトルロープは長さと太さにバリエーションがある。一般的に、長さは約9～15m、太さは4～8cm程度。 バトルロープを購入するときやジムで使うロープを選ぶ際は、この情報を活用しよう。 長さと太さの選択は、その時点でのフィットネスレベルによって異なり、試行錯誤を要するとジェベンズは言う。

バトルロープは、壁や床に取り付けたアンカーに結んだり固定したりする必要がある。 自宅や仮設のジムなどでバトルロープトレーニングをする場合は、「ポールや重いケトルベル、あるいは公式のアンカーを工夫して固定できます」とジェベンズ。

ジェファーズは「太いロープの方が一般的に重く、長いロープの方がなめらかに動きやすい」と語る。ワークアウトでパワーの強化を目指したい場合にジェファーズが勧めるのは、軽めのロープを使うこと。重いロープを使うより、速く動かせるからだ。

何らかのバトルロープエクササイズに取り組むうえで「バトルロープを使う大きなメリットの一つは、高度なスキルが要らないこと」とジェファーズは言う。

始めたばかりの初心者にジェファーズがすすめるのは、シングルアームウェーブ、ダブルアームウェーブ、オルタネイティングウェーブ（方法は以下で説明）を、30秒を1セットとして合計2～3セット行うこと。 体力がついてきたら、1セットを60～90秒に増やしてみよう。体力を発揮し続けられるよう集中することがポイントだという。

通常、エクササイズの難易度を上げたい場合にジェファーズがすすめる方法は、運動の時間を増やすこと、膝立ちや片脚立ちになったり、Bosuボールに乗ったりして不安定な状態に挑戦すること、そしてランジ、バーピー、スピードスケーターといった運動を組み合わせることだ。

ジェベンズが提案するもう一つの初心者向けワークアウトは、20秒のシングルアームスラムとダブルアームスラムを3～4セット行うエクササイズ。各セットの合間には休憩を30秒以上設けよう。

このワークアウトをさらに発展させたいのであれば、 このエクササイズと同時に、スクワットかオルタネイティングリバースランジを行うとよい。 各エクササイズで45秒を1セットとし、15秒の休憩を挟んで3～4セットチャレンジしてみよう。フォームの留意点は、コアを引き締め、膝、腰、背中を軽く曲げた安定感のある姿勢をキープすることだと、ジェベンズは話す。 エクササイズによってはフォームを微調整する必要があるかもしれない。方法がわからなければ、トレーナーに尋ねよう。

どんなワークアウトをするときも、けがを防ぎ、取り組む運動パターンに体を慣らし、トレーニングの効果を最大限に高めるために、まず筋肉を温めることが重要だ。 以下のエクササイズに挑戦するために、上腕三頭筋、肩、背中、胸をターゲットにしたウォームアップの運動に集中して取り組んでほしいと、ジェベンズは言う。 自重で行うフライ、レジスタンスバンドを使うプルアパートフライ、ハイプランクトゥロープランク、Yレイズなどがおすすめだ。