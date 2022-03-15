ウェイトリフティングは脂肪を燃焼する？

ウェイトリフティングを始める。 筋力トレーニングの初心者の人は、自重を使った動きを週に1～2回行うことからスタートして、徐々に重いウェイトを持ち上げたり、複雑な動きに挑戦したりしてみよう。 また、すべての運動面を鍛えられるよう、さまざまな種類のエクササイズに取り組むことも重要だ。