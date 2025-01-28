筋力をつけ、減量目標を達成するには、エクササイズが肝心。 だが、ワークアウト以外のアクティビティも無視できない。 「歩行や掃除、さらにそわそわする動作など、朝から晩までの小さな動きすべてが、一日のカロリー消費に貢献します」とペルク・グラサは言う。

こうした日々の主要活動が一日のかなりの部分を占めることがあり、ここで消費されるエネルギーは非運動性熱産生（NEAT）と呼ばれる。 ところが、始めから負荷の高すぎる筋力トレーニングに取り組むと、いつものように起き上がって歩き回る気力がなくなってしまう場合がある。

「ワークアウトで疲れすぎて他の活動ができなくなると、運動で燃焼したカロリーが帳消しになる可能性があります。 ストレッチやウォーキングなどの軽い動きを、一日を通して取り入れると活動レベルを高い状態に維持できます」

解決策：フィットネストラッカーやスマートウォッチを使用して、エクササイズに限らず、一日の活動をモニタリングしてみよう。 長時間にわたり運動を検知しないと、体を動かすように通知を出すトラッカーもある。

もちろん、フィットネストラッカーがなくても、日々の生活の中で意識して体を動かすことはできる。 エレベーターの代わりに階段を使ったり、ときどきデスクから離れて歩いたりすれば、一日の運動量を増やせる。

疲労のあまり終日活動的に過ごすのが困難であるとしたら、組み立てたワークアウトプログラムがきつすぎる可能性がある。 そのような場合は、週の途中にリカバリーワークアウトの日を設定して全体の負荷を減らし、日々の活動を維持できるように調整しよう。