ジムで着るワークアウトウェアは、汗をかくトレーニングの成功を左右する。 ジムのワークアウトに最適なのは、汗を逃がす素材を使用しており、十分な通気性を備え、縫い目が不快感を生じさせないウェアだ。

Nikeのジムウェアは、ウェイトリフターやカーディオに取り組む人々に愛用されている。 メンズとウィメンズのおすすめのNikeワークアウトウェアをチェックしよう。